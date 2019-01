TTC Lengerich hofft auf Überraschung

In der Tischtennis-Landesliga bestreitet Cheruskia Laggenbeck am Wochenende im Abstiegskampf ein wegweisendes Heimspiel gegen Warendorf. Als Außenseiter sehen sich die Staffelkonkurrenten TTC Lengerich in Lünen und Westfalia Westerkappeln zu Hause gegen Spitzenreiter Neubeckum. Auf den Heimvorteil bauen in der Bezirksliga der TTV Mettingen gegen Handorf und TuS Recke gegen TTR Rheine III.

Landesliga

Preußen Lünen – TTC Lengerich

Trotz des letzten Sieges ist der TTC Lengerich weiterhin Vorletzter. Ein Sieg (9:7) gelang dem TTC auch in der Vorrunde gegen TTV Preußen Lünen. Bei dem Tabellenvierten sind Pätzholz und Co., die vier Punkte Rückstand auf den rettenden achten Platz haben, morgen Abend zu Gast. Lünen überraschte zuletzt ohne vier Stammspieler mit einem Unentschieden beim Spitzenreiter Neubeckum. Der TTC muss in Lünen auf Andre Kritzmann verzichten. Für ihn springt Routinier Jürgen Meyer ein.

W. Westerkappeln – SV Neubeckum

Westfalia Westerkappeln hat als Tabellensechster zurzeit nur einen Punkt Vorsprung vor dem vierten Abstiegsplatz. Eine Chance zur Verbesserung dieser Situation sehen die Westerkappelner jedoch am Sonntag ab 11 Uhr an eigenen Tischen in der Zweifach-Sporthalle gegen Klassenprimus SV Neubeckum nicht. Denn in dieser Heimpartie fällt Finn-Luca Moser aus. Er hat in der Rückrunde bisher alle vier Spitzeneinzel gewonnen. Sein Fehlen hat zur Folge, dass Dominik Woyciechowski neben Sergej Schwebel ins obere Paarkreuz aufrücken muss.

SVC Laggenbeck – SU Warendorf

Schon am heutigen Freitagabend um 19 Uhr empfängt Cheruskia Laggenbeck in der Sporthalle am Burgweg die Warendorfer SU zu einem weiteren Schlüsselspiel im Ringen um den Klassenerhalt. Das SVC-Sextett hat als Viertletzter nur zwei Zähler weniger auf dem Konto als die Gäste, die Platz fünf belegen. In Warendorf zogen die Laggenbecker ohne Yannick Bosse mit 6:9 den Kürzeren. Damals erzielten Robert Bäumer und Klaus Donnermeyer, der in der Rückrunde in der Mitte noch ungeschlagen ist, alle vier Punkte in den Spitzeneinzeln.

Bezirksliga

TuS Recke – TTR Rheine III

Weiterhin gute Aussichten auf die Vizemeisterschaft hat der TuS Recke. Rang zwei berechtigt jedoch in dieser Saison nicht zu Relegationsspielen um den Aufstieg, so dass Anton Manalaki und Co. ganz gelassen den nächsten Auftritten entgegensehen. Einen Sieg streben sie dennoch, voraussichtlich ohne Christian Achunov, morgen um 17 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellensiebten TTR Rheine III an.

TTV Mettingen – TSV Handorf

Seite vier Spielen ist der TTV Mettingen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum sieben Punkte geholt. Zumindest ein Unentschieden erhofft sich das Team um Ajinthan Arulsivanathan am Sonntag ab 11 Uhr vor eigenem Anhang in der Ludgeri-Halle gegen TSV Handorf. Im Hinspiel gab es gegen den Tabellennachbarn ohne Andre Tegeder und Andre Schantin nach dem Verlust aller drei Doppel eine 3:9-Niederlage.

Bezirksklasse

ETuS Rheine – SC VelpeSüd

Nur noch zwei Punkte Vorsprung hat der SC VelpeSüd vor den drei Abstiegsplätzen. Daher wollen Skalischus und Co. morgen Abend alles dransetzen, um beim zwei Zähler besser platzierten Tabellennachbarn ETuS Rheine das Unentschieden aus der Vorrunde wiederholen zu können. Damals legten Karsten Stalljohann und Christoph Skalischus mit vier Einzelpunkten im unteren Paarkreuz den Grundstein zum Teilerfolg.

TuS Recke II – W. Westerkappeln II

Nach drei Punkten aus den beiden Duellen des neuen Jahres hat sich Westfalia Westerkappeln II auf den vierten Platz vorgeschoben. Einen weiteren Sieg strebt die Truppe um Westfalia-Sportwart Sascha Mochner morgen ab 17 Uhr im Derby bei TuS Recke II an. Die TuS-Reserve schwebt in akuter Abstiegsgefahr und muss morgen auf Tim Busemeier verzichten.

Jungen-Bezirksliga

TSV Handorf – TTC Ladbergen

Der TTC Ladbergen muss am Sonntagmorgen beim Tabellennachbarn TSV Handorf gewinnen, um seinen Gastgeber vom rettenden siebten Platz verdrängen zu können. In eigener Halle gelang dank des im Einzel unbesiegten Arne Berlemann ein Unentschieden.