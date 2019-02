Exakt 1982 abgegebene Stimmzettel waren es vor einem Jahr. Eine stolze Zahl! Wie viele Tippscheine werden diesmal abgegeben? Die 2000er Marke zu knacken ist das erklärte Ziel. Aufgefordert sind einmal mehr Sie, verehrte Leserinnen und Leser. Sie sind unser Entscheidungsgremium.

Das Mitmachen lohnt sich. Alle abgegebenen Stimmzettel, egal ob Sie mit Ihrem Kreuzchen richtig lagen oder nicht, kommen am Ende in die große Lostrommel, aus der die Gewinner von 30 Preisen gezogen.

Hauptpreis sind zwei Tageskarten für das Finale der Gerry Weber Open 2019 in Halle. Zweiter Preis ist ein WN-Ticket-Gutschein in Höhe von 100 Euro. Dritter Preis sind zwei Tageskarten für das Turnier der Sieger vom 23. bis 26. August vor dem Schloss in Münster. Darüber hinaus warten weitere 27 attraktive Sachpreise.

Und es kommt noch besser. Jeder Teilnehmer hat eine zweite Gewinnchance. Frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ sollen die belohnt werden, die sich sehr früh an der Sportlerwahl beteiligen. Ab Samstag, 2. Februar, werden bis zum 2. März unter allen bis dahin eingegangenen Einsendungen insgesamt fünf Mal zwei Karten für die Lengericher Sportschau am 2. März verlost.

Schneiden Sie den Stimmzettel auf dieser Seite aus und geben ihn entsprechend ausgefüllt bei einer der angegebenen Annahmestellen ab. Sie können aber auch ganz einfach von daheim aus online abstimmen. Per Mausklick können Sie Ihren Favoriten die Stimme geben unter folgender Internet-Adresse: