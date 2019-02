Ein anderes Kaliber wartet da am Samstagabend auf die Tecklenburger Land Volleys in der 3. Liga als es noch in der vergangenen Woche der Fall war. Was allerdings gleich ist, ist der Spielort: Erneut spielt das Team von Trainer Mathias Rusche zu Hause in der Halle am Burgweg. Erster Aufschlag ist um 20 Uhr. Gegner sind die Solingen Volleys.

Solingen ist derzeit Fünfter in der Tabelle, hat zwei Punkte weniger geholt als die Tebus aber auch eine Partie weniger absolviert. Bei einem Auswärtssieg wäre das Team, das in der vergangenen Saison noch Erstligist war, an den Laggenbeckern vorbeigezogen. Ob das bei den Tebus eine Rolle spielt? „Das glaube ich nicht“, sagt Trainer Mathias Rusche. Man schaue ohnehin von Spiel zu Spiel. Und Solingen gehöre zu den Mannschaft, die man schon vor der Saison irgendwo oben erwartet hatte. „Da macht es wenig Sinn, an der Tabellensituation rumzudoktern“, sagt Rusche.

Immer wieder verweist Rusche zudem auf das Hinspiel zwischen den beiden, das eher ein Fingerzeig sein könnte. Mit vielen Aufs und Abs in der Partie gewannen die Tebus am Ende knapp. „Wir wissen also, dass wir sie schlagen können, wenn wir 100 Prozent aufs Parkett bringen und das wollen wir auch tun“, gibt sich den Tebu-Coach kämpferisch. Allerdings könne seine Mannschaft auch „zwischendurch einen auf die Nase kriegen“, was die Satzergebnisse des Hinspiel besagen würden, so Rusche. Mit 17:25 und 14:25 gaben die Tebus seinerzeit zwei Sätze ab. Zudem könnten die Laggenbecker Volleyballer am Samstag noch ihre Heimbilanz aufpolieren. In sieben Spielen holten sie bei vier Siegen erst neun Punkte in der Halle am Burgweg. Das bedeutet aktuell Platz 9 in der Heimtabelle. Da geht noch was ... Rusche steht der komplette Kader zur Verfügung.