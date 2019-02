Für die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart qualifizierten sich von der Judoabteilung von Stella Bevergern Irina Arends und Jeannina Heider. Aus der Stella-Trainingsgruppe war von der JG Ladbergen Florian Dieck , der die Stella-Männermannschaft verstärkt, auch dabei. Irina Arends konnte sich wegen einer Verletzung nicht optimal vorbereiten und musste auf einen Start verzichten. Jeannina Heider (bis 63 kg) entschied den ersten Kampf gegen Celine Becker aus Bergedorf nicht für sich und schied aus. Dennoch zeigte die Stella-Kämpferin Fortschritte im technischen Bereich.

Einen starken Tag erwischte Florian Dieck (bis 81 kg) von der JG Ladbergen. Er entschied die ersten zwei Kämpfe gegen Michael Graßer aus Roßtal und gegen Florian Schädlich aus Halle vorzeitig für sich. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale war der Topfavorit Dominic Ressel, 5. der Weltmeisterschaft aus Kronshagen, der Gegner. Dieck kämpfte mit viel Mut und Selbstvertrauen, konnte aber nach drei Minuten Kampfzeit nicht mehr gegenhalten und musste in die Trostrunde. Dort war der junge Frederik Schreiber der Gegner, es entwickelte sich wieder ein harter Kampf und es ging in die Verlängerung, wo Schreiber die Oberhand behielt. Es blieb ein guter9. Platz in einem Feld von 36 Teilnehmern.