Auf einen echten Leckerbissen dürfen sich die Basketball-Fans der Region am Samstagabend freuen. Um 19 Uhr stellt sich der ungeschlagene Spitzenreiter der Regionalliga West, die ART Giants Düsseldorf , in der Halle Ost vor. Nach zuletzt drei Siegen in Serie brennt der TV Ibbenbüren darauf dem großen Titelfavoriten ein Bein zu stellen und den Kampf um die Meiterschaft wieder spannend zu gestalten.

Gerne erinnert sich Coach Christian Beuing an die vergangenen drei Jahre zurück. Jeweils mit der Untertützung zahlreicher Anhänger in der „Hölle Ost“ gelang es dem TVI jeweils dem späteren Aufsteiger Paroli zu bieten. „Wir haben die Aufsteiger immer geärgert“, denkt Beuing an die begeisternden Duelle gegen Schwelm, Schalke oder Münster zurück. Und auch am Samstagabend brauchen die Ibbenbürener ihren „sechsten Mann“, das weiß auch der Coach. „Wir müssen in Vorleistung gehen und die Partie möglicht lange eng gestalten, den Rest muss dann der Hölle Ost-Modus regeln“, setzt Beuing voll auf die Karte TVI-Fans.

Um die Düsseldorfer überhaupt in Bedrängnis zu bringen, brauchen die Gastgeber jedoch einen absoluten Sahnetag. „Wir müssen offensiv und defensiv ans Limit gehen, Düsseldorf ist eine Zweitliga-Mannschaft, muss und wird am Ende auch aufsteigen“, schiebt Ibbenbürens Trainer die Favoritenrolle gerne an den Rhein. Seit Jahren versuchen die Giants mit tatkräftiger finanzieller Unterstützunf der Stadt Düsseldorf den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B zu realisieren, jetzt scheint es zu gelingen. Der US-Amerikaner De´Shaun Cooper gilt für viele Experten als stärkster Import der Liga, die weiteren Ausländers-Spots sind nicht minder hochkarätig besetzt. Der Litauer Dainius Zvinklys ist ein Wahnsinns-Athlet, der Lette Mindaugas Reminas ein brandgefährlicher Schütze und der Brite Jamal Smith kann eigentlich alles. „Düsseldorf spielt eine 10er-Rotation mit praktisch gleichwertigen Akteuren“, schätzt Christian Beuing vor allem die Ausgeglichenheit im Gäste-Kader. Ihre deutschen Positionen haben die Giants ausnahmslos mit Akteuren besetzt, die zweitligaerfahren sind.

Doch auch die Ibbenbürener sind nach zuletzt drei Siegen in Serie richtig gut drauf. „Die Motivation im Training extrem hoch“, spürt Coach Beuing förmlich die Vorfreude auf den heutigen Kracher. Alle Akteure sind einsatzbereit, Beuing glaubt fest an die kleine Sensation. „Wir haben gute Missmatches und aktuell auch offensiv einen sehr guten Rhythmus.“ Und wer weiß, vielleicht wird es wieder einer dieser legendären Abende, an denen Thies Fischer das Mausoleum anstimmt...