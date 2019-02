Trainer Daniel Thioune schickte eine Dreierkette mit Susac, Engel und Trapp ins Rennen, die im Kampf gegen den Ball von Renneke und Tigges zu einer Fünferkette wurde. Für die Lila-Weißen begann die Partie wunschgemäß. Schon in der siebten Minute brachte Girth seine Farben nach Flanke von Bashkim Renneke per Kopf in Führung. Danach spielten die Lila-Weißen in einer aufgeheizten Atmosphäre ihren Streifen cool herunter und war dem 2:0 näher als die Löwen dem Ausgleich.

Paradoxerweise kamen die Hausherren erst nach dem Platzverweis gegen Berzel stärker auf und zeigten neuen Kampfgeist. Als Mölders nach einer Stunde zum 1:1 traf, drohte die Partie gar zu kippen. Doch der VfL, der mittlerweile auf eine Viererkette umgestellt hatte, hielt dem Druck stand – und schlug zurück. Nach einer Ecke von Anas Ouahim stand Girth am langen Pfosten erneut richtig und köpfte zum 2:1 ein. Es folgten wütende Angriff der Löwen, doch Nils Körber hielt seinen Kasten sauber. Es blieb beim 2:1-Sieg des VfL.

TSV 1860 München : Hiller – Berzel, Wein, Lorenz – Paul, Moll (52. Owusu), Bekiroglu, Steinhart – Lex (60. Weber), Mölders (78. Lacazette), Karger.

VfL Osnabrück : Körber – Engel, Susac, Trapp – Renneke, Blacha (53. Danneberg), Taffertshofer, Tigges (69. Pfeiffer) – Ouahim (90. Agu) – Heider, Girth.

Tore: 0:1 Girth (7.), 1:1 Mölders (61.), 1:2 Girth (80.). - Schiedsrichter: Alt (Heusweiler). - Rote Karte : Berzel (56., Notbremse gegen Girth). - Gelbe Karten : Lex, Bekiroglu, Owusu - Ouahm, Pfeifer. - Zuschauer : 15 000 (ausverkauft).