Tebus polieren Heimbilanz mit 3:1-Sieg gegen Solingen Volleys auf

Die Tecklenburger Land Volleys in der 3. Liga haben auch die zweite Partie gegen die Solingen Volleys gewonnen. Durch einen 3:1-Erfolg polierten die Gastgeber nicht nur ihre Heimbilanz auf, sondern machten auch beste Werbung für den Volleyball-Sport. Der Funken sprang auf die Zuschauer über, die für prächtige Stimmung sorgten. „Die gute Stimmung hat uns auch mitgetragen.“, stellte auch Tebu-Trainer Mathias Rusche nach dem harten Fight fest. „Was für ein Tanz.“, musste sich der Tebu-Coach nach einer nervenaufreibenden Partie erst einmal sammeln.

Den besseren Start erwischen die Gäste. Zu Beginn hatten die Tebus nicht nur Probleme in der Ballannahme, auch Schwächen im Blockspiel waren nicht zu übersehen. So musste Mathias Rusche schon beim Stand von 2:6 seine erste Auszeit nehmen. Die Tebus fanden dann aber ihren Rhythmus, glichen zum 10:10 aus. Anschließend erspielten sich die Gäste immer wieder knappe Führungen, die Tebus machten diese aber stets wett. So hieß es in der Schlußphase zunächst 24:21 für den Gast, dann aber 24:24. Der Gast musste sogar zwei Tebu-Satzbälle abwehren, war am Ende aber mit 29:27 erfolgreich.

Der zweite Satz gehörte den Tebus. „Da waren wir nicht anwesend. Wir haben viele unnötige Eigenfehler gemacht.“, war auch der Solinger Spielertrainer Huib den Boer mit der Vorstellung seiner Mannschaft im zweiten Spielabschnitt nicht einverstanden. Die Tebus gingen über 6:3, 10:6, 12:8 und 15:8 mit 17:12 in Führung. Die Gäste verkürzten auf 21:18, konnten den 25:19-Satzgewinn der Tebus aber nicht verhindern.

Im dritten Satz hatten die Tebus in dieser Partie die größten Spielanteile. Sie überzeugten durch ihr Angriffsspiel, nutzten konsequent die Schwachpunkte im Solinger Spiel. Auch als die Gäste nach einem 3:7-Rückstand auf 8:7 herankamen, änderte sich nicht viel. Die Tebus setzten sich bis auf 23:9 ab. Am Ende hieß es 25:16 für den Gastgeber.

Der vierte Satz war nichts für schwache Nerven. Zunächst lief es bei den Tebus nicht mehr richtig rund. Beim Stand von 1:4 nahm Mathias Rusche schon seine erste Auszeit, beim 1:7 gar die zweite. Mit zunehmender Satzdauer fanden die Tebus aber ihre spielerische Linie wieder. Beim Stand von 17:17 glichen sie erstmals aus. Anschließend war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 24:22 hieß, als die Tebus ihren Matchball nicht verwerten konnten. Jetzt resultierten auf beiden Seiten fast sämtliche aus Fehlern der Gegners. Um die Nervenstärke war es offensichtlich nicht zum besten bestellt. So mussten die Tebus sogar noch drei Solinger Satzbälle (26:25, 27:26 u. 28:27) abwehren, bis dann endlich der 30:28-Satzgewinn feststand. Anschließend gab es noch Proteste der Gäste, die einen Netzfehler der Tebus gesehen haben wollen. Das Schiedsgericht blieb aber bei seiner Entscheidung, entsprechend groß war der Jubel bei den Tebus und ihren Fans.

„Die Stimmung auf dem Feld war entscheidend. Das führte auch dazu, dass wir uns in der Abwehr so viele Bälle erarbeitet haben. Es war wichtig, dass die längeren Ballwechsel meistens für uns entschieden wurden. Ich bin froh, dass wir keinen Entscheidungssatz mehr spielen mussten.“, zog Mathias Rusche sein positves Fazit nach dem elften Tebu-Sieg. Damit bleiben die Tebus Tabellendritter.

„Ich kann gut schlafen.“, das ist dem Tebu-Coach nach so einer Partie kaum zu glauben.