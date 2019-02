Tecklenburger Land -

Die C-Junioren-Fußballerinnen des TuS Recke sind neuer Hallenkreismeister. In einer spannenden Finalrunde am Samstagvormittag in Riesenbeck sicherten sich die Reckerinnen den Indoor-Titel ungeschlagen vor den Teams der JSG GW/Preußen Lengerich und DJK Arminia Ibbenbüren.