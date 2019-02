Vorsitzender Manfred Göpfert freute sich besonders über das Erscheinen der Ehrenmitglieder Reinhard Rogowsky , Reinhard Borgmann, Kurt Borowski, Hartmut Beck und Rolf Meyer-Brüggemann, sowie den Ehrenvorstand Gotthard Frömberg und Dieter Steinhage. Die Berichte der beiden Schriftführer Lina Duwendag und Mario Wallenhorst wurden ohne Änderungen von der Versammlung angenommen. Im detaillierten Kassenbericht von Ingo Lenz, wurde der derzeitige Bestand vorgetragen und erläutert. Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Führung.

In den Laudationen bei den Ehrungen gaben Manfred Göpfert, Markus Westphal und Lina Duwendag viel Interessantes zum Besten. Viel wussten sie zu Werner Seidel (65 jährige Vereinstreue) und Herman Auffahrt (70 jährige Vereinstreue) zu erzählen, die nicht anwesend sein konnten. Für seine unermüdliche Arbeit im Verein wurde Heinz Driemeier als neues Ehrenmitglied ausgezeichnet. Reinhard Horstmeyer erhielt für sein jahrelanges Engagement im Bereich der Räder-Wartung sowie der Jugendspieltage einen Gutschein als Anerkennung.

Auch die Sportgemeinschaft im Einrad, zwischen Antrup-Wechte und Leeden, ließ es sich nicht nehmen, sich in diesem Rahmen bei ihren beiden Trainerinnen Marion Brüggemann und Meike Weikert zu bedanken und ein paar Präsente zu überreichen.

Als erste Veranstaltung für den RBL steht die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaft im Kunst und Einradsport am 24. Februar in der Lengericher Zweifachsporthalle an. Das Doppelkopfturnier der Leedener Vereine, steht am 1. März im eigenen Clubhaus an. Auch der 2. März, an dem die Lengericher Sportschau stattfindet, ist bedeutend für den Verein. So ist doch die Sportgemeinschaft im Einrad als Zweifacher Deutsche Meister, als Mannschaft des Jahres nominiert. Danach folgt am 13. April der internationale Amazone-Cup.

Bergeslust-Ehrungen:

20 Jahre Vereinstreue:

Hermann Auffahrt.

65 Jahre:

Werner Seidel.

60 Jahre:

Irene Schlingmann, Friedhelm Meyer, Reinhard Rogowsky, Reinhard Borgmann.

40 Jahre:

Udo und Ralf Kähler.

25 Jahre:

Meike Weikert, Heiko Wöstemeier, Renate Fortmeyer, Birgit Weikert, Ulrich Weikert.

Sonderehrung:

Reinhard Horstmeyer

Ehrenmitgliedschaft:

Heinz Driemeier.