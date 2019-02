Das ist keine Überraschung: Auch in der kommenden Saison wird Florian Schulte auf der Trainerbank des TV Kattenvenne Platz nehmen und in seine fünfte Spielzeit als Coach des TVK gehen. Handball-Obmann Stefan Hülsmeier ist zufrieden: „Es läuft gerade bei der Mannschaft. Flo schafft es auch nach so einer langen Zeit, die Mannschaft immer wieder neu zu motivieren und weiterzuentwickeln. Daher war es unser absoluter Wunsch, mit ihm weiterzumachen“.

Der Mann an der Kommandobrücke bläst ins gleiche Horn: „Das Gesamtpaket beim TVK passt einfach. Die Entwicklung der jungen Mannschaft ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch viele Ideen für die neue Spielzeit im Kopf“, freut sich der in Greven lebende Florian Schulte. Trainer und Verein haben die gleiche Philosophie, auch in der nächsten Saison junge, entwicklungsfähige Spieler in den Kader einzubauen.

Die Handballer des TVK mischen in der aktuellen Saison munter im Aufstiegsrennen als Underdog mit und belegen Platz zwei.

Auf Kontinuität setzt auch die Reserve, denn auch die Trainer Sascha Schlingermann und Lars Hülsmeier haben ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Die „Zwote“ findet sich aktuell auf Rang drei wieder und spielt ebenfalls eine starke Serie. „Auch da für uns der logische Schritt mit den Beiden weiterzumachen“ so Stefan Hülsmeier.