Neben dem TVL folgten sechs weitere Vereine mit insgesamt 91 Sportlerinnen und Sportler der Einladung des Turngaus und gingen über verschiedene Lagen und Strecken an den Start. Der TVL selbst, der nach zweijähriger Pause wieder am Jahrgangsschwimmen teilnahm, stellte zwölf dieser 91 Sportler und konnte tolle Erfolge verbuchen.

So belegten Sophia Kerssen (2010) über 50 m Rücken in 1:02,50 Minuten und 50 m Brust in 1:01,55 sowie Sören Wüller (2008) über 100 m Freistil in 1:30,40 und 100 m Rücken in 1:51,69 nicht nur erste Plätze in ihren Jahrgängen, sondern stellten damit auch neue Vereinsrekorde auf. Einen weiteren neuen Vereinsrekord stellte Ida Höffker über 50 m Freistil im Jahrgang 2010 auf. Ihre Zeit von 56,12 Sekunden reichte für Platz zwei. Auch über 50 m Rücken (1:03,77) schwamm sie auf Platz zwei.

Weiterhin startete Jan Hölscher im Jahrgang 2010. Über 50 m Freistil mit einer Zeit von 1:05,79 konnte er sich bei seinem ersten Wettkampf über einen dritten Platz freuen. Jill Haudek (2011) schwamm 50 m Rücken in einer Zeit von 1:17.92. Für sie eine persönliche Bestzeit und am Samstag reichte es für Platz vier.

Die Brüder Luca (2008) und Timo Haupt (2006) gingen wie Sören beide über 100 m Freistil und Rücken an den Start. Luca belegte dabei in seinem Jahrgang jeweils dritte Plätze (2:02.33 in Freistil und 2:32,62 in Rücken). Timo erschwamm sich jeweils zweite Plätze mit 1:44,59 in Freistil und 1:56,75 in Rücken.

Besonders stolz waren auch die jüngsten TVL-Teilnehmerinnen Jana Nica Ill und Jara Feldmeier (beide 2012), denn sie freuten sich über jeweils erste Plätze. Jana erschwamm diesen über 50 m Freistil in einer Zeit von 1:19,09. Bei Jara reichte eine Zeit von 1:30,24 über 50 m Brust auf ihrem ersten Wettkampf.