Tecklenburg-Leeden -

Am kommenden Sonntag beginnt die neue Saison im Kunstradsport. In diesem Jahr geht die SG Antrup-Wechte/Leeden nicht mehr an den Start, so dass alle Augen auf den Nachwuchs gerichtet sein werden. Am 10. Februar geht es in der Sporthalle in Stadtlohn beim Ranglistenturnier um ein erstes Kräftemessen zwischen den vielen Schüler Mannschaften.