Damit sich die Vorgabe von SFL-Coach Nils Drube erfüllt, müssen die Gastgeber die Partie gewinnen. „Sieben Punkten wollten wir aus den ersten drei Spielen holen“, hatte Drube nach dem 1:1 im ersten Spiel des neuen Jahres gegen 1860 München gesagt. Mit vier Punkten – vergangenen Samstag feierte Lotte einen 1:0-Last-Minute-Erfolg in Großaspach – sind die Blau-Weißen aber im Soll. Jetzt muss nur noch ein Sieg gegen den Tabellensiebten aus Münster her.

Die bisherige Bilanz in Liga drei und davor in der Regionalliga spricht nicht unbedingt dagegen, dass Lotte die Punkte daheim holt. Im eigenen Stadion weisen die Sportfreunde gegen den großen Nachbarn eine positive Bilanz auf. Nur zu Regionalligazeiten verlor SFL ein Heimspiel (1:2 am 6. Juni 2009). Es folgten zwei 1:0-Siege (12. März 2011 und 22. Oktober 2016.) Dazu kommen zwei Unentschieden (1:1 am 29. April 2010 und 0:0 am 2. Dezember 2017). Allerdings haben die Lotteraner in den vier zurückliegenden Begegnungen keinen Treffer gegen Münster erzielen können. Das Hinspiel endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für den SCP . Rene Klingenburg traf in er 52. Minute. Bei Lotte saß noch Matthias Maucksch auf der Trainerband. Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel der Saison 2018/2019. Lotte blieb Tabellenletzter, Münster bejubelte die Tabellenführung.

Seitdem ist aber viel passiert. Die Sportfreunde haben sich unter Maucksch-Nachfolger Nils Drube aktuell auf Rang elf vorgearbeitet. Im Falle eines Sieges wären die Preußen nur noch drei Zähler entfernt. Seit dem 26. August 2018 (0:1 gegen Halleschen FC) ist Lotte zu Hause ungeschlagen.

Zur Vorbereitung auf das Spiel haben sowohl der SCP als auch SF Lotte unter der Woche Testspiele bestritten. Die kommenden Gäste feierten am Dienstagnachmittag einen 1:0-Erfolg bei Borussia Dortmund 2. A-Junior Finn Wortmann war dort der Schütze des Goldenen Tores. Trainer Marco Antwerpen testete vor allem Akteure aus der zweiten Reihe. In erster Linie ging es Antwerpen darum, dass seine Jungs Spielpraxis sammelten. Sonstige wichtige Erkenntnisse brachte der eingeschobene Test nicht wirklich im Hinblick auf die Partie am Montagabend in Lotte. Münsters Ole Kittner, Simon Scherder und Rufat Dadashov werden ein paar Tage wegen eines Infektes außen vor sein. Ihr Einsatz am Montag sollte nicht gefährdet sein. Die Sportfreunde waren am Mittwoch am Ball und absolvierten einen geheimen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit.