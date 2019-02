Benjamin Girth: Der Leisetreter mit dem Torinstinkt

Am Dienstag vor dem Training des Drittliga-Spitzenreiters hat Benjamin Girth erst noch eine andere Pflicht. Gleich mehrere riesige Kuchenbehälter müssen ins Auto gebracht werden. Vergangene Woche hatte der gebürtige Magdeburger Geburtstag, den 27. „Da habe ich für die Mannschaft ein paar Kuchen mitgebracht“, sagt er: „Selbst gebacken, ja.“ Von ihm? Das verrät er nicht. Girth ist eher zurückhaltend. Über sich selbst sagt er: „Ich bin eben vorsichtig.“ Nicht auf dem Platz, aber daneben.

Wer mit ihm spricht, muss nicht auf flotte Sprüche hoffen. Dafür bekommt er interessante Einblicke in eine Sportlerkarriere, die auf den ersten Blick aussieht, als wäre sie ein stetiger Weg nach oben. In Wirklichkeit hielt sie so manches Tal bereit für den Mann, der schon früh vom Fußball begeistert war.

„Als Kind hab ich gegen jeden Ball getreten, der vor mir lag“, erinnert sich Girth und lächelt. Früh nahm ihn sein Vater mit zu Fußballspielen. „Als ich fünf Jahre alt war, meldete er mich dann im Verein an.“ Sechs Jahre spielte er beim Magdeburger SV Börde, später wechselte er zum größeren FCM, und sieben Jahre danach, 2010, wagte er den Sprung nach Leipzig. Immer weiter ging es nach vorne – auch positionell. „Angefangen habe ich in der Abwehr, dann hab ich im Mittelfeld gespielt und später im Sturm“, sagt er. Hierhin ist er gekommen, um zu bleiben. „Ganz vorne will ich nicht mehr weg, im Sechzehner fühle ich mich am wohlsten.“ Hier hat er sein Spiel über die Jahre verfeinert. Nicht nur offensiv. „Im Sturm ist man auch der erste Verteidiger“, betont er.

In Leipzig hat er noch viel mehr gelernt für seine Karriere. „In erster Linie, wie man sich als Profi verhält – auf und neben dem Platz“, erinnert er sich. Nur eines konnte Girth dort selten machen: Fußball spielen. Ein Kreuzbandriss bremste ihn aus, fast eineinhalb Jahre lang. „Klar macht man sich da Gedanken, wie es weitergeht“, sagt Girth.

Mit 19 Jahren setzt er alles auf eine Karte, will es im Seniorenbereich schaffen. Er geht nach Plauen zum VFC. Bewusst wählt er einen Jahresvertrag. „Ich wollte mich durchbeißen, alles raushauen und sehen, was passiert. Ich bin das Jahr in Plauen angegangen, als wäre es meine letzte Chance“, sagt Girth. Volles Risiko? Schon, aber mit Sicherheitsschirm. Den Plan B hat er längst in der Tasche: eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann, die er mit 16 Jahren begonnen hatte. Abgeschlossen hat er sie, vielleicht wird sie ihm nach der Karriere noch einmal nützen. Aber daran will Girth vorerst nicht denken. Plauen hat geklappt. Girth ist Profi.

Bei Hessen Kassel macht er den nächsten Schritt. Das erste Jahr läuft gut, das zweite weniger. „Lehrreich war es trotzdem“, sagt Girth und führt aus: „Hier habe ich gelernt, dass es keine steile Kurve nach oben gibt, dass man immer alles dafür investieren muss. Aber auch, dass es Situationen gibt, die dennoch nicht so laufen wie erhofft und wie man damit umgeht.“ Ruhe bewahren und nachdenken, was das Beste ist. So wie er es in diesem Winter getan hat, als es bei Holstein Kiel nicht lief, wie erhofft.

Nach zwei erfolgreichen Jahren in Meppen (39 Tore in 64 Spielen) war er in die 2. Bundesliga gewechselt. „Das war folgerichtig“, sagt Girth: „Als Profi musste ich den nächsten Schritt wagen.“ Als Profi machte er sich im Winter aber auch Gedanken nach nur sieben Einsätzen, in denen er aber immerhin zweimal traf. Angebote aus dem In- und Ausland gab es, berichtet Girth. Lukrativere als das des VfL waren auch dabei. „Aber da muss man viele Sachen abwägen“, sagt Girth und betont: „Das Konzept hier hat mich überzeugt.“ In einem Gespräch mit den Verantwortlichen in Kiel überzeugte er wiederum diese, dass eine Leihe zum VfL sich für alle auszahlen kann – ihn und die Vereine.

Bislang geht der Plan auf. Gegen Meppen traf er zum 1:0-Sieg, beim 2:1 in München erzielte er beide Tore. Und dennoch bleibt er zurückhaltend. „Es freut mich, dass ich hier so gut Fuß gefasst habe, das liegt aber auch daran, dass die Mannschaft mich von Anfang an gut aufgenommen hat“, sagt Girth und führt aus: „Wenn man das erste Mal in die Kabine kommt, dann merkt man schon, wie einen die Jungs anschauen und empfangen. Und hier war das mit offenen Armen.“

Das macht es ihm, dem Neuen, leichter. Er bringt sich ein, nicht nur mit Toren. Im Dialog mit dem Trainerteam, die laut Girth gerade die älteren Spieler immer wieder mit in ihre Überlegungen einbeziehen. Aber auch bei der Entwicklung jüngerer Spieler. „Natürlich bin ich für sie da und versuche, ihnen ein Vorbild zu sein und ein Ansprechpartner“, sagt Girth. Klingt schon nach Führungsspieler. Doch da wehrt Girth gleich wieder ab. „Ich bin erst einen Monat hier, da sollte man nicht gleich mit Ansprüchen kommen.“ In Ruhe will er seinen Platz erst finden. Alles andere würde auch nicht zu ihm passen.