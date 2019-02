Maximilian Kromm und Nikita Antonienko wurden sogar westdeutsche Meister und schnitten auch bei den Deutschen Meisterschaften mit dem Gewinn der Silber-Medaille erstklassig ab. Zudem wurde Salih Kacar Westfalenmeister.

An diese Erfolge wollen die Heros-Kämpfer auch 2019 anknüpfen. Den Grundstein dafür können sie an diesem Wochenende legen. In der Halle am Kirchpatt ist der Lengericher Boxclub Ausrichter der Kreismeisterschaften. Am Samstag steigen ab 15 Uhr die Halbfinal-Kämpfe. Die Gewinner qualifizieren sich für die jeweiligen Finals am Sonntag 13 Uhr.

Bereits für das Finale am Sonntag gesetzt sind Leonie Coleman im Frauen-Federgewicht bis 57 Kilogramm, Anton Faber Papiergewicht (bis 44,5 Kilogramm) der Kadetten und Muhammed Tutak im Fliegengewicht (bis 48 Kilogramm) der Junioren. Abdullah Kacar (Männer-Mittelgewicht, 75 kg), Sean Colemann (Männer-Halbschwergewicht, 81 kg), Salih Kacar (Männer-Weltergewicht, 69 kg) müssen durch die Qualifikationsmühle am Samstag. Allen Lengerichern werden aber gute Siegchancen eingeräumt. Insgesamt hat der BC Heros neun Boxer gemeldet. Fraglich ist, ob auch noch Maximilian Kromm, Danijel Tsikhotsyki und Özgur Kacar noch einen Gegner finden.

Angesetzt sind insgesamt 61 Kämpfe (Samstag 34; Sonntag 27). Das wird ein echtes Mammutprogramm“, weißt Heros-Vorsitzender Viktor Rerich. „Aber wir werden alles tun, damit wir schöne und spannende Wettkämpfe erleben werden.“ Am Samstag dürften die Kämpfe in der Halle am Kirchpatt in Lengerich von 15 Uhr bis etwa 22 Uhr andauern. Am Sonntag geht es bereits um 13 Uhr los. Ende wird gegen 18 Uhr sein.

Alle Titelgewinner und einige wenige Vize-Kreismeister qualifizieren sich für die Westfalenmeisterschaft. Die Konkurrenz der Damen und Herren findet am 17. März in Münster statt. Der Wettkampf für den Nachwuchs ist noch nicht terminiert.