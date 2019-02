Lengerich -

Das Ranglistenturnier am kommenden Sonntag in der Dreifachsporthalle in Stadtlohn ist traditionell das erste Turnier der Ein- und Kunstradfahrerinnen im Bezirk Nord-Westfalen. Ab 10 Uhr messen sich die Ein- und Kunstradfahrerinnen der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte mit den Mannschaften aus Leeden, Stadtlohn und Oelde.