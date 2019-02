Die Stimmung erstklassig. Sie war gewiss titelreif. Am Samstag und Sonntag war die Halle am Kirchpatt bei den Halbfinal- und Final-kämpfen der Kreismeisterschaft im Boxen bestens gefüllt. So blickten die Organisatoren des Ausrichters BC Heros Lengerich zufrieden drein. „Alles hat reibungslos geklappt“, bestätigte Vorsitzender Viktor Rerich.

Rein sportlich hatten sich die Heros-Boxer allerdings ein wenig mehr erhofft. Lediglich Leonie Coleman durfte sich über den Titelgewinn freuen. Den hat sich die junge Boxerin redlich verdient. Ihr technisch sauberer Kampfstil bescherte ihr im Finale am Sonntag den vorzeitigen Sieg. In der zweiten Runde gab ihre Gegnerin auf.

Salih Kacar dagegen haderte mit dem Pech. Im Halbfinale am Samstag hatte er noch seine ganze Klasse gezeigt und verdient gewonnen. Im Finale gestern traf er auf einen größeren Kämpfe aus Münster. Beide schenkten sich nichts. Das Kampfrichterurteil fiel dennoch zugunsten des Münsteraners aus. Ebenfalls knapp nach Punkten musste sich Abdullah Kacar gegen seinen Ibbenbürener Kontrahenten geschlagen geben.

Bericht folgt.