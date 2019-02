Leonie Coleman lässt BC Heros Lengerich jubeln

Geschafft, aber glücklich blickte er drein. „Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Es war eine echte Mammutveranstaltung und große Herausforderung. Aber wir haben es gut gemeistert.“ Erstmals richtete der BC Heros Lengerich mit dem Halbfinale am Samstag und den Finals der Box-Kreismeisterschaften am Sonntag eine Art Doppelveranstaltung aus. Entsprechend war Vorsitzender Viktor Rerich. Begeistert waren auch die über 600 zahlenden Zuschauer, die insgesamt 31 zum Teil hoch packende Kämpfe sahen und an beiden Tagen für eine Top-Stimmung in der Halle am Kirchpatt sorgten.

Aus rein sportlicher Sicht lief es für den BC Heros allerdings nicht so gut. Zehn Boxer waren für die Kreismeisterschaften gemeldet. Aufgrund eigener Verletzungen oder fehlender Gegner stiegen letztlich nur vier heimische Faustkämpfer in den Ring.

Leonie Coleman

Zu behaupten wusste sich lediglich Leonie Coleman , die im Federgewicht der Frauen bis 57 Kilogramm gewann und dem Lengericher Club den einzigen Kreismeister-Titel bescherte. Salih Kacar (Welterwicht (69 kg) der Männer, Abdullah Kacar im Mittelgewicht der Männer (75 kg) und Sean Colemann im Halb-Schwergewicht der Männer (81 kg) mussten sich im Finale jeweils knapp geschlagen geben.

Da der BC Heros die Sporthalle erst ab Samstagvormittag nutzen konnte, gab es viel zu tun. Über 20 Mitglieder richteten die Halle in kürzester Zeit her, legten Teppichboden aus, bauten den Ring auf und sorgten für Zusatztribünen sowie Verkaufsstände in der Halle. „Dank der vielen Helfer haben wir es pünktlich vor Beginn der Kreismeisterschaft geschafft, alles herzurichten“, freute sich Viktor Rerich. Der Vorsitzende durfte nach Ende der Veranstaltung auch vom Verband ein dickes Lob für die gute Organisation einheimsen. Auch die Zuschauer dankten es dem Verein und sorgten für eine erstklassige Stimmung. Diese Atmosphäre beflügelte die Boxer, die alles aus sich herausholten.

Kreismeisterschaft der Boxer in Lengerich am 9./10. Februar 2019 1/67 Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

Weit über 600 Zuschauer erlebten am 9./10. Februar hoch interessante Kämpfe und packende Duelle bei den Kreismeisterschaften der Boxer, die vom BC Heros Lengerich ausgerichtet wurden. Foto: BC Heros Lengerich

16 Halbfinal-Kämpfe fanden am Samstag statt. Problemlos blieben Salih Kacar gegen Neschdar Salou (BS Bielefeld) und Abdullah Kacar siegreich und qualifizierten sich damit für die Entscheidungskämpfe am Sonntag.

Salih Kacar hatte es im Finale mit Miguel Angel Medina Pocco vom Boxzentrum Münster zu tun. Der Lengericher zeigte einen guten Kampf, lautstark unterstützt vom Publikum. Und wohl die meisten in der Halle hatten ihn als Sieger gesehen. Nicht so die Ringrichter, von denen zwei aus Münster kamen. Sie sprachen Medina Pocco den Sieg zu. „Das darf doch nicht wahr sein“, schoss es aus Klaus Harmel heraus. Der ehemalige Trainer und Heros-Ehrenvorsitzende konnte dieses Urteil nicht verstehen.

Ähnlich war es bei der Niederlage von Sean Coleman. Auch sein Gegner, Jean Blankennagel, trägt die Farben des Clubs aus der Aaseestadt. Auch nach Ende dieses Kampfes konnten die Besucher das knappe Urteil zugunsten Blankennagels nicht nachvollziehen. Ärgerlich war zudem das Ergebnis für Abdullah Kacar. Er zeigte einen beherzten Fight. Sein Gegner Aleksej Dik vom BV Ibbenbüren wirkte aber deutlich erfahrener und durfte sich schließlich als Punktsieger feiern lassen.

Für Jubel im Lager des BC Heros sorgte Leonie Coleman. Die junge Dame zeigte im Finalkampf des Federgewichts der Frauen gegen Esther Eissing (BS Bielefeld) eine tadellose Leistung. Ihre Gegnerin erkannte die Überlegenheit Colemans an und gab in der zweiten Runde auf. „Die Leonie ist eine richtig Gute. Die wird uns noch viel Freude bereiten“, ist Klaus Harmel überzeugt.

Im März werden die Westfalenmeisterschaften ausgetragen. Für diese Titelkämpfe wird der BC Heros zehn Boxer melden, in der Hoffnung, dass alle einen Gegner finden und in den Ring steigen können. Am 2./3. März ermitteln die Jugendlichen in Warendorf ihre Westfalenmeister. Für die Erwachsenen geht es am 17. März mit dem Viertelfinale in Münster los, ehe am 24. März die Halbfinal-Kämpfe in Borgholzhausen steigen. Schließlich küren die Frauen und Männer am 31. März in Dortmund ihre neuen Westfalenmeister.