Lengerichs Trainer Dennis Suhre: „Der Knoten muss endlich platzen“

Über die Probleme der Mannschaft vor dem richtungsweisenden Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr Dreifachhalle) gegen den Drittletzten Vorwärts Wettringen 3 hat unser Mitarbeiter Uwe Wolter mit HSG-Trainer Dieter Suhre gesprochen.

Herr Suhre, was ist mit den HSG-Damen los?

Dennis Suhre : In der Mannschaft ist der Wurm drin. Wir schaffen es nicht, kontinuierlich Leistung zu bringen, weil wir immer zu wenige Leute beim Training haben. Da kann man dann auch wenig spielerische Dinge einstudieren. Anna-Lena Knuf und Johanne Nijhoff sind weg, Franziska Grune kann auch nicht bei jedem Spiel dabei sein. Da wird es natürlich schwer, und wir müssen den Preis dafür bezahlen. Wir haben einfach keinen Zuwachs. Aber künftig sollen einige Spielerinnen aus der Zweiten mittrainieren, so dass wir im Training mehr Leute sind. Zudem soll Kristin Hübsche aus der Zweiten bei uns einsteigen.

Nach der Niederlage in Nottuln rutschte die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz ab. Wie erklären Sie sich den Absturz?

Suhre: Das ergibt sich ja schon aus dem Vorab gesagten. Es kommen da einfach sehr viele negative Dinge zusammen.

In der vergangenen Saison spielte die Mannschaft fast bis zum Saisonende um die Meisterschaft mit. Auch zu Beginn dieser Spielzeit war die Mannschaft oben zu finden. Was ist danach passiert?

Suhre: Da waren wir auch noch komplett. Jetzt ist Annika Bücker oft angeschlagen, ebenso Anica Steinbach, die zudem am Saisonende aufhört. Jule Ertelt hat sich verletzt und wird auch am kommenden Sonntag gegen Wettringen ausfallen. Am Wochenende müssen wir aber unbedingt wieder gewinnen.

Wie erklären Sie sich die neun Niederlagen in Serie?

Suhre: In Nottuln haben wir zuerst gar nicht schlecht gespielt, haben dann aber eine Viertelstunde lang kein Tor gemacht. 17 Gegentore sind noch in Ordnung, aber nur 15 geworfene Tore sind einfach zu wenig.

Was müssen Sie tun, um wieder die Kurve zu kriegen?

Suhre: Wir müssen Leute dazu kriegen, vor allem auch im Training. Mal vollzählig trainieren, das wünsche ich mir. Aber das ist schwierig. Wir müssen die Saison jetzt irgendwie gut zu Ende spielen.

Dann kommt sicher auch hinzu, dass die Spielerinnen den Kopf hängen lassen, wenn es im Spiel nicht mehr läuft?

Suhre: Mit so wenigen Spielerinnen haben die, die dann fast die ganze Zeit durchspielen müssen, den Druck, besonders gut sein. Und dem hält nicht jede Spielerin stand.

Haben Sie zuletzt daran gedacht, das Handtuch zu werfen?

Suhre: Im Hinterkopf ist die Frage vielleicht schon mal aufgetaucht. Aber so lange die Beziehung zwischen mir und der Mannschaft intakt ist, werden wir weitermachen.

Erreichen Sie die Mannschaft noch?

Suhre: Aus der Mannschaft habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Es sollte aber auch der gegenseitige Respekt vorhanden sein.

Es fehlt vielleicht einfach mal ein Frustlöser, oder?

Suhre: Ja, der Knoten muss endlich mal platzen Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Gegen Nottuln, wie schon gesagt, lief es ja lange ganz gut bei uns, bis auf die schwache Viertelstunde.