Preußen-Trainer Pascal Heemann , weiß, was da auf seine Truppe zu kommt: „Die haben sich in der Winterpause mit fünf Neuzugängen kräftig verstärkt. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Hinzu kommt. dass die Gäste aus Münster Erfahrung im Abstiegskampf in der Bezirksliga haben. Vor einer Woche bekam der TuS Recke beim 2:3 in Münster die Stärken des kommenden Preußen-Widersachers zu spüren.

„Wir konnten zuletzt immerhin vier Mal auf rasen trainieren und einiges ausprobieren“, sagt Pascal Heemann. So auch am Donnerstagabend im Testspiel gegen A-Ligist BSV Brochterbeck. Nickolas Lull, Lansana Kaba und Martin Fleige erzielten die Tore zum 3:1-Sieg. Spielerisch habe die Mannschaft dabei überzeugt, durfte Heemann feststellen. „Wenn sie das jetzt auch in der Meisterschaft auf den Platz bringt, dann ist einiges möglich“, sagt der SCP-Coach. Vor allem gegen Mannschaften, die auch unten drin stehen, will Heemann punkten, um auf Schlagdistanz zu bleiben. „Spiele gegen Mannschaften von oben sind für uns leichter, als gegen Teams aus dem Tabellenkeller.“

Ziel sei es in der Bezirksliga zu bleiben. „Wenn wir aber über die Baustelle Kreisliga A gehen müssen, dann ist das so. Wir wollen Bezirksliga spielen und setzten dabei auf die eigene Jugend und weniger auf Spieler von auswärts“, macht Heemann klar. Das Spiel am Sonntag könnte schon wegweisenden Charakter für die Preußen haben. Bei einer Niederlage dürften wohl nur noch die kühnsten Optimisten vom SCP-Ligaerhalt träumen.

Positiv aus Lengericher Sicht ist, dass Pascal Heemann keine Ausfälle zu beklagen hat. „Ich habe sogar die Qual der Wahl.“

Da im Stadion an der Münsterstraße nur der Hauptplatz von der Stadt freigegeben wurde, muss die zweite ihr B-Liga-Heimspiel am Sonntagmittag gegen den SC Dörenthe 2 um 13.15 Uhr auf dem Platz am Aldruper Damm austragen.