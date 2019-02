Am Ende eines kuriosen Spiels feierte der SCP einen wichtigen 3:2 (0:0)-Sieg im Kellerderby der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Blau-Weiß Aasee. Insgesamt war es der dritte Saisonsieg der Preußen. „Wenn man das ganze Spiel betrachtet, waren wir definitiv unterm Strich doch das bessere Team“, freute sich SCP-Trainer Pascal Heemann .

45 Minuten sahen die Zuschauer im Stadionrunde ein eher langweilig dahin plätschernde Begegnung, in der die Gäste aus Münster nur ansatzweise zwei Chancen hatte. „Not gegen Elend ist das heute“, hörte man von den Zuschauerplätzen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn hatten die Lengericher Glück, dass sich der enteilte Ersan Keser den Ball zu weit vorgelegt hatte und Torwart Tim Kipp klären konnte. Dann fiel aber in der 63. Minute doch das 1:0. „Ein buntes Ei, das man eigentlich zu Ostern bekommt. Der geht an den Pfosten und da braucht der den Ball nur noch mit dem Knie reindrücken“, beschrieb Heemann die Szene. Es war das Knie von Eser, der die Gäste in Führung gebracht hatte. Der gleiche Spieler machte nur drei Minuten später das 2:0. „Da ist der Außenverteidiger auf links zu weit vorgerückt und es steh 2:0“, so Heemann. „Aber großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie den die geänderten taktischen Maßnahmen so umgesetzt hat.“

Eigentlich war jedem im Stadion klar, jetzt würden die Preußen zusammenbrechen. Doch das Gegenteil passierte. Die Mannschaft kämpfte sich – wenn auch mit einer gehörigen Portion Glück - zurück ins Spiel. In der 74. Minute brachte Maximilian Thamm den Ball vors Tor, wo ihn Gästeverteidiger Malte Weusthoff ins eigene Netz beförderte. Nur fünf Minuten später das 2:2: Timo Zimmermann („Das war so gewollt“, lachte er nach Spielschluss) flankte von links vor das Tor, plötzlich senkte sich das Leder über den verdutzten Gästekeeper Valentin Schulz unter die Querlatte ins Tor.

„Tooor, Tooor!“ hielt es Stadionsprecher Klaus Fleige kaum auf seinem Platz in der Sprecherkabine. „Und es ist noch genug Zeit, auf geht‘s Preußen“, schallte es aus den Lautsprechern. Und die Preußen taten ihm den Gefallen. Die Lengericher hatten das Spiel jetzt unter Kontrolle, Aasee wankte – und fiel. In Minute 86 traf Chris-Cedric Jaeschke zum 3:2. Das Spiel war gedreht und am Ende überstanden die Gastgeber auch noch die drei Minuten Nachspielzeit schadlos. „Das könnte jetzt vielleicht eine Initialzündung sein“, erhofft sich SCP-Coach Pascal Heemann. Am kommenden Sonntag sind seine Mannen beim 1, FC Gievenbeck 2 zu Gast.

Tore: 0:1/0:2 Keser (63./66.), 1:2 Weusthoff (74. ET), 2:2 Zimmermann (79.), 3:2 Jaeschke (86.).