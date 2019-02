Knüppe macht den Unterschied: Dörenthe gewinnt in Brochterbeck

Vier Zähler beträgt nun der Vorsprung des Spitzenreiters auf Hörstel. 1:1-Unentschieden endete das Verfolgerduell zwischen Tecklenburg und Mettingen, Westfalia Hopsten revanchierte sich beim 4:1 gegen Ladbergen für die deutliche Hinspielpleite. Der BSV Brochterbecl verlor das Derby gegen den SC Dörenthe mit 1:3.

BSV Brochterbeck -

SC Dörenthe 1:3

Dörenthes Routinier Jarmo Knüppe war der entscheidende Mann am Sonntagnachmittag. Knüppe erzielte alle drei Treffer seiner Elf und war auch ansonsten der überragende Akteur auf dem Platz. Dabei hielten die Gastgeber anfangs noch gut dagegen. Trotz körperlicher Nachteile schafften es die Brochterbecker, den Gegner vom eigenen Gehäuse fernzuhalten, setzten selber im Spiel nach vorne jedoch kaum nennenswerte Akzente. BSV-Trainer Gerd Voß sah eine „ausgeglichene erste halbe Stunde“ praktisch ohne Torraumszenen. In der 37. Minute ging dann ein Raunen durch die Zuschauer. Jarmo Knüppe fasste sich an der Mittellinie stehend ein Herz und nagelte das Leder über den zu weit vor seinem Kasten positionierten Brochterbecker Schlussmann in den Winkel. Mit der Führung im Rücken nahmen die Gäste immer mehr die Zügel in die Hand und erarbeiteten sich deutliche Feldvorteile. „Dörenthe war wesentlich robuster und hatte eine ganz andere Körpersprache als wir“, hätte sich Gerd Voß durchaus mehr Gegenwehr erwünscht. Zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt, mit dem Pausenpfiff, war Knüppe dann zum zweiten Mal zur Stelle, als er per Kopf auf 2:0 erhöhte. Direkt nach Wiederanpfiff hatten dann die Gastgeber ihre gefährlichste Offensivaktion bis dato. Henrik Manecke steuerte aufs DSC-Gehäuse zu und wurde unsanft gestoppt, aus Sicht von Gerd Voß ein klarer Elfmeter. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Spätestens mit dem 3:0 erneut durch einen Knüppe-Kopfball Mitte des zweiten Durchgangs war das einseitige Derby dann auch entschieden.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Knüppe (37., 45., 69.), 1:3 O. Ventker (90.).

Westfalia Hopsten -

VfL Ladbergen 4:1

„Absolut zufrieden“ war am Samstagabend Westfalia-Trainer Christoph Meyer nach dem überzeugenden Heimerfolg seiner Mannen gegen Ladbergen. Mann des Tages in Reihen der Hopstener war dabei Max Mause, der binnen 16 Minuten gleich Treffer erzielte und seine Farben somit auf die Siegerstraße brachte.

Tore: 1:0 Withake (20.), 2:0, 3:0, 4:0 M. Mause (43., 56., 59.), 4:1 Richter (76./Foulelfmeter).

SV Halverde -

SC Halen 0:3

Trotz der klaren Pleite am Ende war Jörg Dieckmann aus dem neuen HSV-Trainerduo nicht unzufrieden. „Die Mentalität stimmt, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir richtig am Drücker.“ Alleine in den ersten zehn Minuten sah Dieckmann „drei hundertprozentige Möglichkeiten“ seiner Elf, die zudem Pech mit einem Lattentreffer hatte. Als dann nach der Pause die Kräfte schwanden, spielte der Liga-Primus seine ganze individuelle Klasse aus und erzielte noch drei Treffer.

Tore: 0:1 Gewohn (53.), 0:2 Lahme (87.), 0:3 Fried (90.).

TGK Tecklenburg -

Eintr. Mettingen 1:1

Eine gerechte Punkteteilung sah Mettingens Trainer Tobias Stenzel im Verfolgerduell in Tecklenburg. Eine Viertelstunde habe seine Elf gebraucht, um ins neue Jahr zu finden. Isuf Asllani und Till Guttek vergaben echte Hochkaräter für die Kobbos. Ab Minute 15 steigerte sich Mettingen dann, vor allem in den zweiten 45 Minuten sah Stenzel einige gute Gelegenheiten seiner Elf. Kurz vor dem Ende drohte dann doch die Niederlage, als Till Guttek Tecklenburg nach einer schnellen Umschaltsituation in Führung brachte (82.). Davon unbeeindruckt schlug die Eintracht fast postwendend zurück, Timm Tenambergen krönte sein Comeback nach mehrmonatiger Pause mit dem 1:1-Ausgleichstreffer.

Tore: 1:0 Guttek (82.), 1:1 Tenambergen (84.).

Schwarz-Weiß Esch -

Eintr. Mettingen 2 4:0

Nichts zu holen gab es für das punktlose Schlusslicht aus Mettingen in Püsselbüren. „Wir haben es nüchtern runtergespielt, es war sicherlich keine Glanzleistung“, resümierte SWE-Coach Bruno Kitroschat.

Tore: 1:0 Kratz (25.), 2:0 Beyer (51.), 3:0 Ungruhe (68.), 4:0 Kratz (70.).

Brukt. Dreierwalde -

SC Hörstel 3:0

Jan Wissing hat einen Traumeinstand als neuer Trainer in Dreierwalde gefeiert. „Besser hätte es nicht laufen können“, strahlte Wissing nach dem hart erkämpften Dreier. Sein Gegenüber Sebastian Bruns hingegen haderte ein wenig ob der zu laschen Herangehensweise seiner Elf.

Tore: 1:0 Steggemann (56.), 2:0 Zumwalde (58.), 3:0 Steggemann (78.).

Ibbenbürener SV 2 -

A. Ibbenbüren 2 3:2

Unnötig spannend machte es die Reserve der ISV im Stadtderby gegen die Zweitvertretung der DJK Arminia Ibbenbüren. Mehrfach verpasste es die ISV-Reserve im zweiten Durchgang beim Stande von 3:1, den vierten Treffer nachzulegen, am Ende zitterte sich die Gütt-Elf zu einem hart umkämpften 3:2 (2:1)-Erfolg.

Tore: 1:0 Lubinski (12.), 2:0 K. Hagemann (22.), 2:1 S. Krügel (30.), 3:1 C. Büchter (55.), 3:2 Heeke (90.).

SV Büren -

Falke Saerbeck 3:1

Ein durchweg positives Fazit zog Bürens Trainer Marcel Czichowski nach dem ersten Pflichtspiel des Jahres. „Man hat heute gesehen, dass unser Trainingslager richtig was gebracht hat“, sah Czichowski einen mannschaftlich geschlossenen Auftritt über die komplette Spieldauer und „90 Minuten Vollgas“.

Tore: 1:0 Nagava (26.), 1:1 Usov (52.), 2:1 Hartmann (65.), 3:1 Schönfeld (90.).