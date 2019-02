Dennoch hielt Lengerich als Tabellenvorletzter das Duell bis zum Spielstand von 4:5 offen. Dabei kam der Fünfsatzerfolg von Andreas Pätzholz gegen den in der Rückrunde noch unbesiegten Spitzenspieler Schwaag völlig unerwartet.

Für den ersten Punkt zeichnete das dritte Doppel Gräler/ Zimmer , das im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielt, verantwortlich. In fünf Sätzen behauptete sich auch später Manfred Malta im mittleren Paarkreuz gegen Kleinert. Ihn rang er zum Schluss mit 11:9 nieder. Noch umkämpfter war der Sieg von Bert Zimmer gegen Böhnlein mit 14:12 im fünften Satz. In den vier Einzeln im zweiten Durchgang kamen die Lengericher dann aber nicht mehr für einen Punktgewinn in Frage.

Das Derby der Tischtennis-Landesliga zwischen Gastgeber Westfalia Westerkappeln und Cheruskia Laggenbeck endete nach über dreieinhalb Stunden Spieldauer mit einem 8:8-Unentschieden. „Für uns ist es nach einem 3:8-Rückstand ein gefühlter Sieg“, freute sich Westfalia-Ersatzspieler Sascha Mochner, der gegen Lukas Gustenberg den siebten Punkt erzielte, über den Teilerfolg. Entsprechend enttäuscht waren die Laggenbecker, die im Abstiegskampf eine große Siegchance ausließen.

Der SV Cheruskia konnte nach einer 3:0-Führung durch die Doppel Donnermeyer/J.-F. Bäumer, R. Bäumer/Bergjohann und Bosse /Gustenberg, die Laumeier/Mochner in fünf Sätzen niederhielten, nur fünf Einzel gewinnen. Die Siege gingen auf die Konten von Robert Bäumer (2), Klaus Donnermeyer (2), der Laumeier im Entscheidungssatz mit 11:6 bezwang, und Jürgen Bergjohann. Auf der Gegenseite punkteten bis auf Philip Wilmshöfer, der beide Einzel gewann und Bergjohann nach einem 0:2-Satzrückstand noch abfing, alle Spieler einmal.

Dabei gab Finn-Luca Moser an der Spitze Yannick Bosse hauchdünn im Entscheidungssatz mit 12:10 das Nachsehen. Fünf Sätze benötigte auch Sergej Schwebel, um Bosse in die Schranken weisen zu können. Nach fünf Sätzen triumphierte ebenfalls Dominik Woyciechowski bei seinem Sieg gegen Jan-Friedrich Bäumer, den Philip Laumeier in vier Sätzen in Schach hielt. Für den umjubelten achten Punkt des TSV Westfalia sorgte das Schluss-Doppel Moser/Schwebel, das R. Bäumer/Bergjohann in vier Sätzen besiegte.