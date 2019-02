Mit 30:20 setzte sich Gastgeber HC Ibbenbüren klar durch. Bis zur Pause hielt der TSV, der neben Jens Giesbert und dem nur sporadisch spielenden Robin Dellbrügge auch noch auf den erkrankten Stammkeeper Dustin Mechelhoff verzichten musste, die Partie noch offen. Nur mit einem knappen 13:12 für die Gastgeber ging es zum Pausentee.

Nach Wiederanwurf baute der HCI seinen Vorsprung kontinuierlich aus, der TSV hatte nicht mehr viel hinzuzusetzen. Gezwungenermaßen setzte TSV-Trainer Holger Kaiser auf die junge Garde. Und die machte ihre Sache sogar ausgesprochen gut, wie Kaiser nach dem Spiel feststellte. „Die haben guten und hervorragenden Handball gespielt.“ Das sei auch für den Rest der Saison das Ziel den jungen Spielern mehr Einsatzzeiten zu geben- Allerdings ist das nach den verletzungsbedingten Ausfällen auch aus der Not heraus geboren. Neben de personellen Dingen sei auch die Harz-Frage ein Problem gewesen.

„Mit der Vorstellung in Ibbenbüren war ich deshalb auch nicht unzufrieden“, sagte Kaiser. „Wir haben jetzt vier Spiele verloren. Das ist zwar ärgerlich, kann aber vorkommen“, sieht Kaiser im aktuellen Abwärtstrend keinen Grund zur Beunruhigung.

Bis Weihnachten war der TSV voll in der Spur und hatte sogar Kontakt nach oben. Der ist nach den vier Niederlagen in diesem JAhr nun aber abgerissen. Durch die gute Hinrunde hat sich die Kaiser-Sieben zudem ein gutes Polster verschafft, um die augenblickliche Schwächeperiode schadlos zu überstehen. Dennoch sollte möglichst bald der Knoten wieder platzen. Die Chance bietet sich schon am kommenden Sonntag, wenn Tabellennachbar Vorwärts Gronau nach Ladbergen kommt. Aber auch das wird keine einfache Aufgabe für die junge „Kaiser-Truppe“. Denn Gronau besiegte am Samstag den TV Friesen Telgte gerade mit 34:31 und wird hoch motiviert ins Heidedorf anreisen.

TSV-Tore in Ibbenbüren: Schedeit (4/4), Dellbrügge (4), friese (3), Minnerup (3), König (3), Holdsch (1), Schröer (1) und Meyer (1).