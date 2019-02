Velpe punktet - Ladbergen erleidet Rückschlag

Im Abstiegskampf der Bezirksklasse errang DJK Gravenhorst einen wichtigen Sieg in Hauenhorst. Einen Rückschlag im Ringen um die Vizemeisterschaft erhielt Staffelkonkurrent TTC Ladbergen mit der 6:9-Niederlage gegen Greven II.

Bezirksliga

TuS Recke –

TB Burgsteinfurt II 6:9

Nach einer 2:1-Führung konnte der TuS Recke mit zwei Ersatzspielern in der Heimpartie gegen Spitzenreiter TB Burgsteinfurt II, der nicht in Bestbesetzung anreiste, seine Chance nicht ganz nutzen. Immerhin gingen bei der 6:9-Niederlage drei Einzel von Simon Haermeyer, Volker Siegbert und Daniel Hülemeyer erst im Entscheidungssatz verloren. Nichts anbrennen ließen Spitzenspieler Anton Manalaki (2), der den oberligaerfahrenen Arning mit 11:8, 11:9 und 11:7 bezwang, und Alexander Lüttmann (2) sowie die Doppel Manalaki/Haermeyer und Hülemeyer/Dirksmeier.

TTV Mettingen –

TTC Münster III 8:8

Den Grundstein zum Unentschieden des TTV Mettingen in der Heimpartie gegen TTC Münster III legten Andre Schantin und Ralf Ostendorf mit vier Einzelpunkten im mittleren Paarkreuz. Wegweisend waren beim Spielstand von 4:5 die Fünfsatzsiege von Ajinthan Arulsivanathan und Heiner Supprian an der Spitze gegen Lübbers und Wellner. Den möglichen Sieg verpasste Ersatzspieler Andre Grüneberg im letzten Einzel des Tages hauchdünn in fünf Sätzen. Für die beiden restlichen Punkte sorgten das dritte Doppel Ostendorf/Kelsch und Ersatzmann Alexander Kelsch gegen die Nummer sechs.

Damen-Bezirksliga

FC Schalke 04 –

TTV Mettingen 8:5

Trotz einer 2:0-Führung durch die Doppel Ruwe/Hemmer und Sterthaus/Vöge, die jeweils im fünften Satz triumphierten, musste der TTV Mettingen beim FC Schalke 04 in eine 5:8-Niederlage einwilligen. Im weiteren Verlauf gewann nur noch Ilka Ruwe, die beiden Spitzenspielerinnen mit 3:1 das Nachsehen gab, alle drei Einzel. Der Nummer zwei unterlag Aline Sterthaus nach einer 2:0-Satzführung noch und verpasste damit ein mögliches Unentschieden.

Bezirksklasse

TTC Ladbergen –

BW Greven II 6:9

Das erhoffte Unentschieden verpasste der TTC Ladbergen im Heimspiel gegen DJK Blau-Weiß Greven II nach einer 3:1-Führung ganz knapp. Denn bei der 6:9-Niederlage zog sowohl Thomas Kuhn gegen Everding an der Spitze als auch Matthias Klaassen gegen Ahrens in der Mitte im Entscheidungssatz den Kürzeren. Ganz souverän setzten sich hingegen Gerrit Haar im oberen und Hendrik Kuck im mittleren Paarkreuz in ihren jeweils zwei Einzeln durch. Siegreich waren außerdem im Gegensatz zum unteren Paarkreuz, das völlig leer ausging, die Doppel Haar/Kuhn und Kuck/Rahe.

Hendrik Kuck konnte trotz seiner beiden Einzelsiege die Ladberger Niederlage gegen Greven II nicht verhindern. Foto: Ludger Keller

SC VelpeSüd –

TuS St. Arnold 9:4

Auch ohne Tobias Skalischus wurde der SC VelpeSüd in eigener Halle gegen Schlusslicht TuS St. Arnold mit einem 9:4-Sieg seiner Favoritenrolle gerecht. Der Erfolg hätte sogar noch höher ausfallen können, da Sebastian Scholz und Andre Dobiat, die sich an der Nummer zwei schadlos hielten, an Spitzenspieler Oley erst im Entscheidungssatz scheiterten. Neben ihnen betätigten sich die Doppel Dobiat/Möllenkamp und Stalljohann/Ch. Skalischus sowie Karsten Stalljohann (2), Christoph Skalischus (2) und Ersatzspieler Mario Kammertöns als Punktesammler.

TG Münster –

W. Westerkappeln II 9:5

Nach dem Totalausfall des mittleren Paarkreuzes konnte Westfalia Westerkappeln II bei TG Münster eine 5:9-Niederlage nicht mehr verhindern. Drei der fünf Punkte gingen auf die Konten von Philip Simon und Sascha Mochner. Sie behielten zunächst gemeinsam im Doppel und danach gegen die Nummer zwei jeweils im fünften Satz die Oberhand. Einmal waren Erik Moldenhauer und Marvin Witt erfolgreich.

TuS Recke II –

DJK Gravenhorst 4:9

DJK Gravenhorst stellte die Weichen zum 9:4-Sieg im Nachholspiel bei TuS Recke II mit einer 3:0-Führung durch die Doppel. Wegweisend war danach der schwer erkämpfte Sieg von Jürgen Kutsch gegen Daniel Hülemeyer nach einem 0:2-Satzrückstand mit 13:11 im Entscheidungssatz. Beide Spitzeneinzel gewann Udo Reckers. Außerdem punkteten im Einzel Robert Heeke, Tibor Knipping, die Tim Busemeier den Vortritt lassen mussten, und Heinz Stroot. Für den TuS waren noch Julian Dirksmeier gegen Kutsch (3:1) und Henrik Momkvist gegen Mathias Schrameyer (3:1) erfolgreich.

SVG Hauenhorst –

DJK Gravenhorst 7:9

DJK Gravenhorst revanchierte sich an Germania Hauenhorst mit einem 9:7-Sieg für die ebenso knappe Niederlage in eigener Halle. Als großer Rückhalt erwies sich dabei Udo Reckers, der an vier Punkten beteiligt war. Er ging sowohl aus beiden Doppeln als auch aus den Spitzeneinzeln gegen Hüging (3:1) und K. Boensch, den er im fünften Satz mit 11:9 distanzierte, als Sieger hervor. Sein Doppelpartner Robert Heeke, der H. Boensch mit 3:1 schlug, Tibor Knipping, Dirk Verlemann, Ersatzmann Tore Schwefer und das dritte Doppel Bauschulte/Verlemann erkämpften die übrigen Zähler.

Jungen-Bezirksliga

SVB Dreierwalde –

GW Westkirchen 5:5

Eine geschlossene Mannschaftsleistung gab den Ausschlag zum Unentschieden des SV Brukteria Dreierwalde an eigenen Tischen im Verfolger-Duell mit SV Grün-Weiß Westkirchen. Eine Fünfsatz-Niederlage des einmal erfolgreichen Noah Bröker verhinderte beim Spielstand von 5:3 einen Sieg. Neben ihm siegten noch das Doppel Blasius/Wegener sowie Henri Blasius, der den Spitzenspieler des Tabellenzweiten in vier Sätzen bezwang, Leroy Wegener und Mona Stroot.

TSV Handorf –

TV Ibbenbüren 4:6

Mit 6:4 gelang dem TV Ibbenbüren beim TSV Handorf ein erhoffter Sieg. Nach einer 1:0-Führung durch das Doppel Kollwer/Wertmöller trugen sich Jan Kollwer, Sander Klein, die die Nummer zwei sicher in die Schranken wiesen, Thomas Werthmöller (2) und Ersatzspieler Konrad Damer in die Einzel-Punkteliste ein.