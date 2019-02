HSG durchschlägt den Knoten

Da wollten auch die Männer der HSG nicht hinter zurück stehen. Auch sie gewannen ihr Heimspiel anschließend in der eher ungeliebten Zweifachhalle gegen Arminia Ochtrup. Die Grenzen aufgezeigt bekam dagegen bereits am Samstag der TV Kattenvenne von Spitzenreiter SuS Neuenkirchen.

Frauen-Bezirksliga

HSG Hohne /Lengerich -

V. Wettringen 3 31:22

Die Erleichterung war riesig. Spielerinnen und Trainer der HSG fielen regelrecht Felsbrocken vom Herzen nach dem ersten Sieg nach neun Niederlagen. Damit reichten die Gastgeberinnen gleichzeitig die Rote Laterne weiter an die Gäste. „Ja, da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, gab HSG-Coach Dennis Suhre freimütig zu. So locker wie nach dem Sieg am Sonntag stand Suhre schon lange nicht mehr Rede und Antwort. „Wir sind sehr diszipliniert in das Spiel gegangen. Der Rückraum hat sehr viele Tore geworfen. Franziska Grune hat eine echten Sahnetag erwischt. Fast jeder Ball saß im Winkel“, strahle Suhre. Auch Annika Bücker habe wieder stark gespielt. Beide zusammen haben alleine 19 der 31 Tore geworfen. Die Lengericherinnen machten schnell klar, wohin der Hase laufen würde. Zur Pause (17:11) deutete sich die Reise bereits deutlich an. Und so kam es auch. „Wir haben in Hälfte zwei so weitergemacht“, meinte Suhre. Letzten Endes hatte Wettringen am Sonntag nichts zu bestellen. Ob der Sieg mehr als ein Stimmungsaufheller ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Tore: Bücker (10), Grune (9/3), Steinbach (4), Hoffmeyer (3), Hütt (2), Ertelt (2) und Uezuelmez (1).

Männer-Bezirksliga

SuS Neuenkirchen -

TV Kattenvenne 34:22

Mit Daniel Segger und Mario Poster musste der TVK auf zwei wichtige Leute verzichten, „dass erklärt aber allein nicht die Niederlage“, so TVK-Coach Florian Schulte. „Neuenkirchen war uns in allen Belangen überlegen. Gegen deren hervorragende Deckung haben wir keine Mittel gefunden.“ Schulte sieht den TVK ohnehin nur als „Underdog“ im Aufstiegsrennen. „Wir brauchen schon einen perfekten Tag, den hatten wir am Samstag nicht.“ Nur bis zum 4:4 hielt der TVK mit, dann machte der SuS ernst. 15:8 stand es zur Pause. Da war nicht mehr viel drin für die Gäste. Immerhin gewann Neuenkirchen die zweite Hälfte „nur“ mit 19:14.

Tore:; Kipp (5), N. Postert (5), Glasnek (3), Hukriede (3), Reiser (2/1), Bovenschulte (1), Hirsch (1), Peters (1) und Alke (1).

Alexander Dubs war vier Mal für die HSG-Männer gegen Ochtrup erfolgreich. Foto: Jörg Wahlbrink

HSG Hohne/Lengerich -

Arm. Ochtrup 32:26

Zum ersten Mal seit Anfang Dezember durften sich die Lengericher mal wieder über einen Heimerfolg freuen. Die Bieletzki-Sieben lag eigentlich ständig vorne. Der 18:15-Pausenstand war aber beileibe noch keine echtes Ruhekissen. Überragender Mann bei der HSG war Frederik Grunde, der den Gästen mit seinen neuen Toren besondere Schmerzen bereitete. Ochtrup war vorne und hinten am Sonntag zu harmlos, So baute die HSG ihren Vorsprung bis zum Ende deutlich aus und durfte sich über zwei wichtige Punkte freuen.

Tore: Grune (9/2), Telljohann (4), Dubs (4), Sensen (4), Hart (4), Volk (3), Suhre (2) und Schallenberg (2),