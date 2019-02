Dabei machten sie einen Vier-Punkte-Rückstand aus den ersten beiden Spieltagen wett. Die DJK Arminia Ibbenbüren konnte den Vorsprung an der Tabellenspitze am Finaltag nicht verteidigen und musste sich am Ende mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Der Vize-Rang ist für die DJK-Mädchen aber auch ein toller Erfolg. Die Lengericherinnen waren nach dem 1:0 Sieg im Spitzenspiel gegen Arminia Ibbenbüren aber noch auf fremde Schützenhilfe angewiesen. Dabei kürte Falke Saerbeck die Lengericher Mädels mit einem 1:0 Sieg gegen Arminia Ibbenbüren zum neuen Titelträger. „Unser Ziel war zunächst, den zweiten Platz zu verteidigen. Und plötzlich waren wir Hallenkreismeister. Damit hatten wir gar nicht mehr gerechnet. Umso größer war natürlich der Jubel bei unseren Mädels“, meinte Lengerichs Trainerin Andrea Lindemann. Sie lobte aber auch die Leistungen aller Mannschaft. „Das war eine spannende Meisterschaft auf einem sehr hohen Niveau“, meinte sie.

Die Lengericher Mädels blieben in allen fünf Spielen am Finaltag ungeschlagen. Beim torlosen 0:0 gegen Falke Saerbeck parierte Torhüterin Lisanne Lindemann einen Siebenmeter und war maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Für die Lengericher Turniertore sorgten Sophie Wessels(2), Dilara Karakoc, Dafina Balija und Amelie Jasper. Den dritten Platz sicherte sich Falke Saerbeck vor Teuto Riesenbeck. Aber auch bei den Mädchen des TuS Recke und Arminia Ibbenbüren 2 herrschte nach dem ersten Sieg am dritten Spieltag große Freude. Am Ende konnten sich alle sechs Mannschaft über einen Pokal freuen. Damit sind die Würfel bei den Fußball-Mädchen in allen vier Altersklassen gefallen. Nach den B-Mädchen der DJK Arminia Ibbenbüren, den C-Mädchen des TuS Recke konnte sich die JSG GW/Preußen Lengerich mit den D- und E-Mädchen in die Siegerliste eintragen.