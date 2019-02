TSV-Ladbergen-Trainer Holger Kaiser: „Werden schon bald wieder etwas holen“

In der vergangenen Saison den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag sichergestellt, dann die Hinrunde der Serie 2018/19 als Zweitplatzierter abgeschlossen, in 2019 vier Niederlagen in Serie kassiert und noch keinen Punkt geholt. Die Landesliga-Handballer des TSV Ladbergen sind zuletzt durch ein Wellental der Gefühle gegangen. Warum will es im neuen Jahr einfach nicht laufen? Im Gespräch mit Sportredakteur Alfred Stegemann äußert sich Trainer Holger Kaiser zu den Gründen. Er stellt dabei auch klar, dass er weiterhin an diese Mannschaft glaubt.

Herr Kaiser, der TSV Ladbergen hat 2019 nach vier Niederlagen in Serie noch keinen Punkt geholt. Was ist los?

Holger Kaiser: Wir haben eine herausragende Hinserie hingelegt, lagen zum Jahresabschluss auf Rang zwei. Das war mehr als man erwarten konnte. Im neuen Jahr läuft ein einfach nicht rund – in vielfacher Hinsicht. Wir hatten extrem viel Pech und haben zudem viele Verletzte zu beklagen. Wenn Spieler wie Jens Giesbert, Thomas Cervenka, Julian Schröer, Mohammed Alkenane oder Robin Dellbrügge fehlen, macht sich das schon bemerkbar. Phasenweise mussten wir fünf Spieler ersetzen. Das ist nicht zu kompensieren und würde wohl auch kein anderer Verein aus der Landesliga schaffen.

Ist die Misere denn tatsächlich nur in den verletzungsbedingten Ausfällen begründet?

Kaiser: Wir haben eine insgesamt sehr junge Mannschaft, haben deshalb ganz bewusst zu Saisonbeginn auch einige Routiniers verpflichtet. Wenn jetzt genau die ausfallen, ja, dann ist es problematisch.

Gibt es eine Krise?

Kaiser: Nein, das würde ich nicht sagen. Die negativen Ergebnisse sind vornehmlich den vielen Ausfällen geschuldet. Wir haben am Samstag beim HC Ibbenbüren phasenweise mit zwei 18-Jährigen auf den Außen- und zwei 21-jährigen auf den Halbpositionen im Rückraum gespielt. Zudem spielte ein 18-Jähriger im Aufbau. Das nennt man dann wohl Jugend forscht. Alle sind gute Jungs, aber ihnen fehlt natürlich die Erfahrung.

Zum Jahreswechsel galt der TSV noch als Titelkandidat. Nun steht Rang sechs zu Buche. Ist ein weiterer Absturz zu befürchten?

Kaiser: Es werden sicher auch wieder andere Zeiten kommen, und wir werden ganz bestimmt auch bald wieder etwas holen.

In der vergangenen Saison schaffte der TSV erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Muss erneut bis zum Ende gezittert werden.

Kaiser: Nein, bestimmt nicht. Wir haben ja auch schon ein gutes Polster. Wir sind in diesem Jahr noch in keinem Spiel als Favorit angetreten, sind quasi in einer Findungsphase. Aber es wird wichtig sein, dass sich die jungen Spieler möglichst schnell stabilisieren.

Was müssen Sie tun, um den Hebel wieder umzulegen?

Kaiser: Durch die Ausfälle waren wir gezwungen, auf die Jugend zu setzen. Das tun wir aus voller Überzeugung. Wir müssen abwarten und Geduld aufbringen, dabei hoffen, dass die Spieler Selbstvertrauen bekommen und sich schnell entwickeln. Wichtig ist, die Mannschaft in Ruhe arbeiten zu lassen, sie nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Unser gestecktes Ziel, unter die ersten Vier zu kommen, haben wir bereits revidiert. Ich glaube, dass wir noch viel Freude an den Jungs haben werden.

Was stimmt Sie zuversichtlich?

Kaiser: Die jungen Leute wie Jannik Meyer, Malte Minnerup und Simon Ruthenschröer sind enorm ehrgeizig und wollen dazu lernen. Sie haben schon einen großen Sprung gemacht und werden sich weiter entwickeln. Wir vermitteln ihnen deutlich den Eindruck, dass sie gebraucht werden. Das spüren sie und legen sich noch mehr ins Zeug. Wie gesagt, sie werden uns noch Freude bereiten.

Sie haben sich mit dem TSV bei Vertragsabschluss auf eine einjährige Laufzeit geeinigt. Gibt es Bestrebungen von einer oder sogar beiden Seiten, den Kontrakt zu verlängern?

Kaiser: Wir haben uns vor einiger Zeit schon unterhalten. Die Gespräche laufen.