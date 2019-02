Wieder im Mannschaftstraining befindet sich Matthias Rahn von den Sportfreunden Lotte. Damit steht einem Einsatz des Innenverteidigers am Samstag gegen den Karlsruher SC nichts mehr im Wege. Rahn musste während des Spiels am vergangenen Samstag in Halle nach einem Zusammenprall mit HFC-Angreifer Pascal Sohm mit acht Stichen genäht werden. Nun ziert eine dicke Narbe seine Stirn. Da Gesicht und Auge angeschwollen waren, absolvierte er zunächst individuelles Training. Seit Mittwoch trainiert wieder mit der Mannschaft. Da war der Kader wieder fast komplett, nachdem zuvor viele Spieler grippegeschwächt daniederlagen. Nur Noah Awassi musste noch das Bett hüten. Unterdessen hat sich die Adduktorenverletzung von Mittelfeldspieler Tim Wendel als Muskelfaserriss herausgestellt. Er kehrt frühestens nächste Woche wieder ins Training ein. Gegen Karlsruhe hofft Trainer Nils Drube auf eine ähnliche starke Leistung wie zuletzt gegen Halle.