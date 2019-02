Lottes Hinrundensieg beim KSC die bis dahin größte Überraschung

Der Karlsruher SC möchte raus aus der Liga, die Sportfreunde Lotte wollen unbedingt drin bleiben. Beide Clubs befinden sich auf gutem Weg, die Ziele zu realisieren. Der KSC nimmt als Zweiter einen Aufstiegsplatz ein und würde, Stand heute, in der kommenden Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga kicken. Die Sportfreunde haben sich als 13. mit 31 Zählern ein Punktepolster zu den Abstiegsrängen erarbeitet und sollten den Klassenerhalt schaffen. Am Samstag stehen sie sich ab 14 Uhr im Frimo-Stadion gegenüber.

Der Ligaverbleib für Lotte scheint derzeit sogar sicherer als ein möglicher Aufstieg der Badener. Das hat allerdings keine sportlichen Gründe. Seit Anfang November wird das Wildparkstadion umgebaut, auch um für die Zukunft zweitligatauglich zu sein. Begonnen wir demnächst mit der Errichtung von zwei Stahlrohrtribünen hinter den Toren. Geplant sind sie nach städtischen Vorgaben „oben ohne“. Um jedoch die Lizenzvorgaben der DFL zu erfüllen, brauchen die Tribünen eine Überdachung. Gespräche mit der Stadt laufen. Auch besteht die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung, eine Entscheidung ist so oder so aber noch nicht gefallen. „Kein Dach, kein Zweitligafußball in Karlsruhe – trotz eventueller sportlicher Qualifikation,“ fasst KSC-Geschäftsführer Michael Becker das Dilemma zusammen.

Dabei war der Karlsruher SC lange Zeit das Aushängeschild der 3. Liga. Nach holprigen Start ging es seit dem 13. Spieltag nur noch bergauf, was zur Herbstmeisterschaft führte. Zuletzt lief es aber nicht mehr rund beim ehemaligen UEFA-Pokal-Teilnehmer. Nach zwei 1:1-Remis bei Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau kassierte die Mannschaft von Trainer Alois Schwarz mit dem 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern die erste Niederlage seit dem 2:5 gegen SV Wehen Wiesbaden am 21. Oktober. Mit Saliou Sané und Marc Lorenz stehen zwei ehemalige Lotter Spieler in Reihen des KSC.

Dass der KSC am Samstag wieder den Erfolgsweg einschlagen will, steht außer Frage, insbesondere weil es im Hinspiel die erste Saisonniederlage gab. Der 3:1-Sieg Anfang September war eine der größten Überraschungen der 3. Liga bis dahin.

Zuvor war den Sportfreunden nämlich so gut wie nichts gelungen. Sie waren mit nur einem Zähler abgeschlagener Tabellenletzter. Nach turbulenten Tagen am Autobahnkreuz mit erfolgter und zurückgenommener Spielersuspendierung, Entlassung von Trainer Matthias Maucksch und Installierung von Übergangs-Coach Klaus Bienemann wusste in der Woche vor dem Spiel in Karlsruhe niemand, wie es in Lotte weitergehen würde. Zwei Tage lang trainierte sich die Mannschaft sogar selbst. Dann wurde das bis dahin völlig unbekannte Trainer-Duo Nils Drube und Sven Hozjak inthronisiert. Nach nur zwei gemeinsamen Einheiten machte sich der SFL-Tross – ohne große Hoffnungen – auf in Richtung Baden. Was wohl niemand für möglich gehalten hatte, trat ein. Drube und Hozjak hatten nur wenige personelle Änderungen vorgenommen, den KSC mit einer neuen Taktik aber überrascht. Ein Eigentor von Pisot, Max Oesterhelweg und Matthias Rahn sorgten für eine 3:0-Führung, ehe Möbius den 3:1-Endstand besorgte. So groß der Jubel war, so nüchtern reagierte der Coach. „Das war ein guter Anfang. Wirklich erreicht haben wir noch nichts“, äußerte seinerzeit Nils Drube. Seither hat der KSC 37 weitere Zähler gesammelt, Lotte immerhin 27. Und so ganz chancenlos sind die Sportfreunde auch am Samstag ganz gewiss nicht.