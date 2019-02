Verletzungen und Erkrankungen machen dem Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke) vor allem in der Defensive zu schaffen. Hinzu kommen zwei gesperrte Spieler. Trainer Daniel Thioune erwartet, dass seine Mannschaft die personellen Herausforderungen annimmt – und sieht den Erfolgsdruck am Samstag bei den Gästen.

Mit David Blacha ist ein zentraler Taktgeber gelbgesperrt. Für ihn könnte Tim Danneberg in die Startelf rücken. Auch Manuel Farrona Pulido sah in Münster seine fünfte Gelbe Karte. Alexander Dercho (Sprunggelenk) fehlt bereits seit einigen Wochen verletzt. Felix Agu (Schultereckgelenk) ist seit dem Derby in Münster außer Gefecht. Adam Sušac pausiert mit einer schweren Erkältung. „Ein paar Optionen sind noch da, aber es wird dünner“, sagt Trainer Daniel Thioune.

Bei Sušac, der auch noch am Donnerstag beim Training im Stadion aussetzen muss, soll die Entwicklung abgewartet werden. Womöglich fällt erst kurzfristig eine Entscheidung über einen Einsatz. Sollte der Innenverteidiger ausfallen, ist auch eine Dreierkette mit Winterzugang Thomas Konrad eine Option, sagte der Trainer: „Er steht Gewehr bei Fuß und hat in den Testspielen gezeigt, wie stabil er ist.“ Mit Tim Möller, der in Jena kurzfristig zum Einsatz kam, und Kamer Krasniqi, der in Testspielen in der Abwehrkette gespielt habe, habe er weitere Alternativen, sagt Thioune.

Nach der Verletzung von Felix Agu gehen dem VfL die Linksverteidiger aus. Der 19-Jährige war nach dem Ausfall von Alexander Dercho der einzige Vertreter von Konstantin Engel, der sich auf dieser Position seit Wochen ein konstant guter Form zeigt.

Alternativlos ist Trainer Daniel Thioune auf der Position dennoch nicht: Steffen Tigges hat die defensive linke Außenbahn schon mehrfach besetzt, wenn der VfL in der Abwehr mit einer Dreier/Fünferreihe agiert. „Das kann er auf jeden Fall“, sagt Thioune, „und inzwischen haben wir Steffen auch vorbereitet auf die Rolle des klassischen Linksverteidigers in der Viererkette.“