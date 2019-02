In der Bezirksklasse Osnabrück Süd Frauen hat der TV Hohne Heimspieltag. In der Kreissporthalle in Lengerich sind am Samstag ab 15 Uhr Viktoria Gesmold und TV Georgsmarienhütte II zu Gast.

Die dritte Damenmannschaft der Tecklenburger Land-Volleys ist am Samstag ab 15 Uhr bei SF Lechtingen 2 zu Gast.

Bezirksklasse Frauen

TV Hohne –

Viktoria Gesmold

TV Hohne –

TV Georgsmarienhütte II

Es gibt den Endspurt in der Bezirksklasse. Dass Potenzial in der Mannschaft des TV Hohne steckt hat sie in Bad Laer durch den Satzgewinn bewiesen. Es folgte am vergangenen Wochenende der Überraschungserfolg beim Tabellenzweiten TV Schledehausen III. Als Aufsteiger zeigt sich der TVH ziemlich selbstbewusst, hat sogar noch Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz haben auch die beiden Kontrahenten vom Wochenende.

Viktoria Gesmold ist bei 13 ausgetragenen Spielen Tabellendritter bei zwei Punkten Rückstand auf den TV Schledehausen, der aber erst zwölf Spiele ausgetragen hat. Nur elf Spiele auf dem Buckel hat der Tabellenvierte Georgsmarienhütte II bei fünf Punkten Rückstand auf Schledehausen. Acht Zähler Rückstand sind es für den TV Hohne, der mit nur zehn Partien aber die wenigsten Spiele ausgetragen hat.

Für den TV Hohne sind es die letzten beiden Heimspiele in dieser Saison. Bisher gab es an Heimspieltagen immer einen Sieg und eine Niederlage.