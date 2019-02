Die Ziellinie ist in Sicht. Nur noch ein Tag verbleibt, dann ist Einsendeschluss. Am Samstag besteht für die Leserinnen und Leser der Westfälischen Nachrichten die letzte Möglichkeit, sich an der Wahl zum Sportler des Jahres zu beteiligen. Samstag ist Einsendeschluss. Danach eingehende Stimmzettel sind ungültig. Sie, verehrte Leserinnen und Leser, entscheiden darüber, wer sich Sportlerin des Jahres, Sportler des Jahres und Sportlerin des Jahres 2018 nennen darf.

Sie entscheiden mit Ihrer Stimme wer an welcher Position durchs Ziel geht. Sie können online an der Sportlerwahl teilnehmen und Ihre Stimme am Rechner abgeben. Wer lieber einen Tippschein aus der Zeitung abgeben möchte, kann auch das problemlos tun. Gültig sind aber nur die Original-Stimmzettel aus der Zeitung. Fotokopien wandern in den Papierkorb. Annahmestellen sind die Westfälischen Nachrichten, Am Rathausplatz in Lengerich, die Stadtsparkasse Lengerich und der Geschäftsstellen in den verschieden Orten, sowie das Farbengeschäft Stapel in Ladbergen, Kaufhaus Hermann Bruns in Lienen und das Fotohaus Kiepker in Lengerich.

Die Bekanntgabe der neuen Sportler des Jahres erfolgt im Rahmen der Lengericher Sportschau am 2. März. Dafür gibt es noch Karten in der Stadtsparkasse. Wer einen unvergesslichen Abend erleben möchte, sollte sich Tickets besorgen.