Vor vier Wochen hat sie begonnen, am Samstag, 23. Februar, endet sie – die gemeinsame Aktion der Stadtsparkasse Lengerich und der Westfälischen Nachrichten . Zum 29. Mal fragen die beiden Partner: Wer sind die Sportlerinnen, die Sportler und die Mannschaften des Jahres? Die Ziellinie ist so gut wie erreicht. Heute ist Einsendeschluss für die Stimmzettel. Und es sieht nach einem echten Fotofinish aus. In allen drei Kategorien gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze.

Das Rennen ist also auch am letzten Tag noch vollkommen offen. Noch besteht für Sie, verehrte Leserinnen und Leser, mit Ihrer Stimme an den Führungspositionen etwas zu drehen. Nutzen Sie die Chance, füllen einen Stimmzettel aus und beteiligen sich so auf der Zielgeraden noch ander Sportlerwahl. Das Mitmachen lohnt sich. Alle abgegebenen Stimmzettel, egal ob Sie mit Ihrem Kreuzchen richtig lagen oder nicht, kommen am Ende in die große Lostrommel, aus der die Gewinner von 30 Preisen gezogen. Gültig sind aber nur die Originaltippscheine aus der Zeitung. Fotokopien wandern in den Müll. Bis zum 2. März, dem Tag der Lengericher Sportschau, werden unter allen bis dahin eingegangenen Einsendungen zudem insgesamt fünf Mal zwei Karten für die Sportschau verlost.

Die Stimmzettel können heute noch bei den Westfälischen Nachrichten abgegeben werden, bei der Stadtsparkasse Lengerich oder in einer deren Geschäftsstellen. Abgabemöglichkeiten gibt es auch im Kaufhaus Hermann Bruns in Lienen, im Farbenhaus stapel in Ladbergen und im Fotohaus Kiepker in Lengerich.

Sie können aber auch ganz einfach von daheim aus online abstimmen. Per Mausklick können Sie Ihren Favoriten die Stimme geben unter folgender Internet-Adresse: