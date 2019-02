Hochkarätiges Programm beim Bunten Abend des Sports

Noch eine Woche, dann startet sie, die 29. Lengericher Sportschau. Am Samstag, 2. März, hebt sich um 19 Uhr der Vorhang in der Dreifachsporthalle zum „Bunten Abend des Sports“. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Lengerich, des Stadtsportverbandes, der Stadtsparkasse und der Westfälische Nachrichten ist zweifelsohne ein Markenzeichen geworden. Nichts desto trotz sind noch Karten in allen Kategorien vorhanden. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung stets ausverkauft. Darauf hoffen die Organisatoren auch diesmal. Noch aber sind Tickets im Vorverkauf zu erstehen. Die gibt es zu den Öffnungszeiten an der Information der Stadtsparkasse am Rathausplatz.

Ein zusätzliches Schmankerl sollte zum Kauf animieren. Jede Karte ist ein Los, das an einer attraktiven Tombola teilnimmt. Zu gewinnen gibt es sieben hochwertige Preise, die einen Mindestwert von je 250 Euro haben. Darunter sind Fahrräder, Wochenendreisen, HiFi-Geräte, Gutscheine und anderes mehr. Die Spender sind das Fotohaus Kiepker, das Hifi-Haus JK&Hawerkamp, Garten- und Landtechnik Menebröcker, Sport Dierker, das Reisebüro am Rathausplatz und die Stadtwerke Lengerich.

Geändert hat sich in diesem Jahr das Catering. Leckere Imbisse serviert erstmals Gaby Horstmann vom Hofcafé Ferkelstall.

Hochkarätig ist das Programm besetzt, das von der Entertainerin Edwina de Pooter moderiert wird. Sie war in dieser Woche mehrfach im ARD-Fernsehprogramm in der Serie „Verrückt nach Meer“ zu sehen.

Das Tanzkorps der Burggarde Bevergern wird ihren im vorigen Jahr durch Krankheit ausgefallenen Auftritt mit dem Motto „Schicht im Schacht“ am 2. März nachholen Foto: Heinrich Weßling

Vergangene Woche war sie zu Besuch in den Ledder Werkstätten und übte dort mit der „Latin Dance Crew“, die bei der Sportschau auftritt. Die Akteure waren hellauf begeistert und fühlten sich geehrt vom Besuch der Moderatorin. „Jetzt sind alle noch mehr motiviert“, strahlte Trainerin Mareike Martens.

Das Tanzkorps der Burggarde Bevergern wollte eigentlich schon im vergangenen Jahr bei der Lengericher Sportschau dabei sein. Doch kurz vor dem Bunten Abend des Sports legte eine Grippewelle fast die gesamte Truppe lahm. Schweren Herzens musste die Bevergerner ihren Auftritt absagen. Das Versprechen, ihre Show nachzuholen, lösen sie in diesem Jahr ein.

Und das Thema, dass die Burggarde in ihrer Choreographie umsetzt, ist immer noch aktuell. Ende des vergangen Jahres fuhr der letzte Korb in den Pütt der Kohlenzeche in Ibbenbüren ein. Eine Ära ging zu Ende. Die Tänzerinnen der Burggarde aus Bevergern vermitteln in einer sehr emotionalen Aufführung den Abschied vom Steinkohle-Bergbau in Ibbenbüren und ganz Deutschland. Mit ihrer Darbietung ist die Gruppe bei Abschiedsveranstaltungen über 100 Mal in ganz Nordrhein-Westfalen aufgetreten.