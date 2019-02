„Im VfL Osnabrück steckt emotionale Kraft“

13 Jahre Profi, 13 Jahre Geschäftsführer: Ralf Heskamp trug im größten Teil seines Fußballer-Lebens lila-weiß. Inzwischen ist der 53-Jährige Sportlicher Leiter beim Halleschen FC. Vor dem Spiel am Samstag beim VfL spricht Heskamp mit Sportredakteur Harald Pistorius über die Parallelen zwischen beiden Clubs, über sein aktuelles Verhältnis zum VfL und über seinen meistzitierten Satz.

Herr Heskamp, wissen Sie auf Anhieb, wann Sie das letzte Mal als Gegner zur Bremer Brücke gekommen sind?

Ralf Heskamp: Im September 2015, mit Holstein Kiel . Es war das erste Heimspiel von Joe Enochs – wir lagen zur Pause 0:3 zurück, sind noch auf 2:3 rangekommen und hätten fast noch den Ausgleich geschafft.

Mit welchen Gefühlen kommen Sie zur Bremer Brücke?

Heskamp: Ganz einfach: Ich freue mich drauf. Auf das Spiel, weil es zwei Mannschaften zusammenbringt, die zu den positiven Überraschungen der Saison gehören und schon viel erreicht haben. Wer hätte denn im letzten Sommer gedacht, dass diese Paarung ein Spitzenspiel sein würde?

Das ist alles?, Sie haben fast Ihr ganzes Fußball-Leben beim VfL verbracht – da muss doch ein bisschen mehr an Emotion mitschwingen.

Heskamp: Nicht unmittelbar in Zusammenhang mit dem Spiel, sondern eher grundsätzlich. Ich hatte in Osnabrück tolle Jahre, als Spieler und als Geschäftsführer. Am Dienstag war ich bei der Ehrenfeier für Lothar Gans – übrigens ein toller, sehr gelungener Abend für einen Mann, der das absolut verdient hatte. Da hat man wieder gespürt, welche emotionale Kraft in diesem Verein steckt, wie sehr auch die Ehemaligen Anteil nehmen. Das ist doch klar, dass ich mich davon nicht frei machen kann – und das will ich ja auch gar nicht.

Obwohl der Abgang 2013 nach so langer Zeit sehr bitter war – Sie wurden gekündigt, man traf sich vor dem Arbeitsgericht.

Heskamp: Aber von den Personen, die mich damals quasi weggemobbt haben, ist niemand mehr für den VfL tätig. Deshalb hat sich an meinem Verhältnis zum Verein nichts geändert. Fast muss ich den Leuten sogar auf eine gewisse Weise dankbar sein.

Weil Sie sonst wahrscheinlich den VfL nie verlassen hätten?

Heskamp: Ja, genau. So bitter es zunächst war: Ich habe in den sechs Jahren danach so viel Neues erlebt, so viel gelernt, so viele Menschen kennengelernt und so viel Abwechslung gehabt, dass es mich menschlich und beruflich in vielerlei Hinsicht weitergebracht hat.

Geschäftsführer bei Holstein Kiel, Scout beim FC Bayern München, jetzt Sportlicher Leiter beim Halleschen FC – was ist denn nun Ihr liebster Job?

Heskamp: Das, was ich jetzt mache. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer, die Suche nach guten Spielern, die Kaderplanung, das Mitfiebern am Spieltag – das ist die Herausforderung, die ich brauche.

Dass man Sie wohl auf alle Zeiten mit dem Satz „Warum muss der VfL in der 2. Liga spielen?“ verbindet …

Heskamp: … stört mich überhaupt nicht! Denn er ist ja, wenn man ihn richtig versteht, heute wahrer denn je. Die Schere zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga geht immer weiter auseinander, und wir haben doch beim VfL erlebt, wie schwer es ist, sich in der 2. Bundesliga zu behaupten. Sportlich ist der VfL in dieser Saison top, aber wenn man sich die Infrastruktur – Stadion, Trainingsbedingungen, Nachwuchsleistungszentrum – anschaut, kommt man doch nicht an der Feststellung vorbei, dass der VfL im Vergleich mit anderen Clubs eher ein Dritt- als ein Zweitligist ist. Ob der VfL aufsteigt oder wir oder – was mich sehr freuen würde! – beide: Es muss viel Geld ausgegeben werden, das nicht in die Mannschaft investiert werden kann.

Zum Abschluss kommen Sie um eine Frage nicht herum: Können Sie sich vorstellen, noch einmal zum VfL zurückzukehren?

Heskamp: Na, das musste ja kommen… Ich glaube, dass der VfL mit Benjamin Schmedes und dem Trainerteam von Daniel Thioune richtig gut aufgestellt ist. Abgesehen von Samstag wünsche ich ihnen alles Gute … Man soll ja im Fußball nie nie sagen, aber im Moment würde ich ausschließen, dass ich noch mal für den VfL arbeite.