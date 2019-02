Das ist eine besondere Ehre für Matthias Rahn von SF Lotte. Der neue Privat-TV-Anbieter Dazn erstellt wie viele andere auch seine wöchentliche Elf des Tages – weltweit. Um berufen zu werden, ist die Leistung entscheidend aber auch andere bemerkenswerte Dinge. So tauchten am vergangenen Wochenende Claudio Pizarro von Werder Bremen , Kingsley Coman von Bayern München und Weltstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin in die „Elite-Elf“. Und wer taucht dort auch auf? Matthias Rahn! Der Innenverteidiger der Sportfreunde Lotte musste nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Sohm in der Partie in Halle mit acht Stichen genäht werden. Trotz der großen Narbe auf der Stirn direkt über der Augenbraue und den deutlichen sichtbaren Klammern, hielt er bis zum Abpfiff durch. In den folgenden TV-Interviews machte er eine gute Figur – trotz der „Frankenstein-Narbe“.

„Natürlich habe ich mich darüber gefreut“, erklärte Rahn. „Ich habe viele Anrufe und Whatsapps bekommen. Aber alles ist natürlich ein Spaß. Ich hätte auch gut auf die Platzwunde am Kopf verzichten können.“ Nicht verzichten will er auf einen Einsatz am Samstag gegen den Karlsruher SC.