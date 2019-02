Läuft es gut gegen den Halleschen FC, setzt sich der VfL Osnabrück ab

Es könnte das Wochenende des VfL Osnabrück werden. Die Lila-Weißen haben im heutigen Spitzenspiel (14 Uhr Bremer Brücke) gegen den Viertplatzierten, den Halleschen FC, die Möglichkeit, einen Verfolger abzuschütteln. Sollte zeitgleich der ärgste Konkurrent im Titelkampf, der Karlsruher SC , beim Nachbarn SF Lotte leer ausgehen, könnte die Crew um Trainer Daniel Thioune den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte ausbauen.

Für den Chefcoach ist das alles jedoch zu viel Konjunktiv. „Wir schauen auf uns. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen“, nimmt er seine Jungs in die Pflicht. Im doppelten Sinne. Das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Großaspach ging mit 0:2 verloren. Da hat der VfL also ohnehin noch etwas gutzumachen.

Wen er aber ins Rennen wird schicken können, ist noch immer nicht klar. Nur soviel: Gestern hat sich kein weiterer Akteur krank gemeldet. Mit Felix Agu (Schultereckgelenk), Alexander Dercho (Sprunggelenksverletzung) sowie die gelbgesperrten David Blacha und Manuel Farrona Pulido fallen vier Leute aus. Ungewiss sind die Einsätze der zuletzt erkrankten Anas Ouahim und Adam Sušac.

Sollte Letztgenannter auch ausfallen, dürfte Konstantin Engel von links nach innen in die Viererkette wechseln und Platz machen für Steffen Tigges. Möglich ist aber auch eine Dreierkette mit Winterzugang Thomas Konrad. „Er steht Gewehr bei Fuß und hat in den Testspielen gezeigt, wie stabil er ist“, äußert Thioune. Für David Blacha könnte Tim Danneberg in die Startelf rücken.

Den größeren Druck sieht Thioune beim Gegner: „Halle hat als Vierter mit sechs Punkten Rückstand auf uns vielleicht ein bisschen mehr zu verlieren als wir, aber für uns ist es eine Top-Herausforderung.“ Gleichwohl erwartet der VfL-Coach eine offene und abwechslungsreiche Partie: „Sie sind eine richtig positive Mannschaft, auch was das Spiel mit dem Ball betrifft. Wir erwarten keinen Bus, der vorm Tor parkt, sondern einen Gegner, der den Abstand zu uns verkürzen und uns schlagen will.“

Allerdings droht auch ein Spiel, in dem die Abwehrreihen den Ton angeben, treffen doch die beiden mit Abstand besten Defensivreihen der Liga aufeinander. Halle ist zudem das einzige Drittliga-Team, das 2019 noch ohne Gegentor ist. Seit 454 Minuten hat der Club aus Sachsen-Anhalt keinen Gegentreffer mehr kassiert, allerdings seit 272 Minuten selbst auch nicht mehr getroffen. Der VfL ist seit 190 Minuten torlos.

Nach zuletzt drei 0:0-Spielen setzt HFC-Trainer Thorsten Ziegner seine Schützlinge bewusst unter Druck: „So schlecht sind wir auswärts nicht. Und wir sind mal wieder dran. Wenn wir defensiv gut arbeiten, dann werden sich Räume und Möglichkeiten für uns ergeben.“ Bis auf Sebastian Mai und Erik Henschel kann Ziegner auf alle Akteure zurückgreifen.

Viele Hände schütteln dürften heute der Ex-Osnabrücker Moritz Heyer, der im Sommer von SF Lotte nach Halle wechselte, und natürlich Ralf Heskamp. Der HFC-Sportdirektor war als Spieler und Funktionär 26 Jahre für den VfL tätig.

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Danneberg - Heider, Alvarez, Ouahim - Girth.

Hallescher FC: K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Jopek, Washausen, Manu - Bahn - Sohm, Fetsch

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke

Schiedsrichter: Thorben Siewer (31, Olpe)

VfL-Gelbsperren drohen : Engel (4), Ouahim (4), Heider (4), Taffertshofer (4).

Nächstes VfL-Spiel : Samstag, 2. März (14 Uhr Wildparkstadion), beim Karlsruher SC