Es ist das Wochenende des VfL Osnabrück . Der Zweitplatzierte Karslruher SC kam in Lotte nicht über ein 0:0 hinaus. Die Lila-Weißen gewannen das Spitzenspiel gegen den Vierten Hallescher FC durch Treffer von Heider und Amenyido und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Das Ergebnis geht in jeder Beziehung in Ordnung.

Da Innenverteidiger Adam Susac wegen seiner Grippe doch passen musste, kam Winterneuzugang Thomas Konrad zu seinem Debüt und rechtfertigte seine Aufstellung voll und ganz. Überraschend stand auch Offensivmann Luca Pfeiffer für Marcos Alvarez in der Startelf.

Zwei Spiele hatte der VfL nicht mehr gewonnen und dabei keinen Treffer gelandet. Nicht wenige wollten den Lila-Weißen den Beginn einer Krise andichten. Das Gegenteil war der Fall. Von Beginn an trumpfte der VfL im Stile einer Spitzenmannschaft auf und ließ Halle überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Vom Anpfiff weg kannten die Hausherren nur einen Weg, den in Richtung HFC-Tor.

Folgerichtig fielen die Tore. Nach einer Flanke von Ulrich Taffertshofer stand Marc Heider richtig und köpfte in der 18. Minute zum völlig verdienten 1:0 ein. Ausruhen auf diesen Vorsprung wollten sich der VfL aber nicht und machte schwungvoll weiter. Mit Erfolg. Nach einem Pass von Pfeiffer erhöhte Etienne Amenyido auf 2:0. Und fast hätte Pfeiffer das 3:0 folgen lassen (32.). Er scheiterte jedoch am reaktionsschnell agierenden Halle-Keeper Kai Eisele. Wenig später fand auch Benjamin Girth seinen Meister in Eisele. Keine Frage, der VfL hätte zur Pause gegen die zweitbeste Abwehr der Liga höher als 2:0 führen können. Und es wäre verdient gewesen. Entsprechend verabschiedete das Publikum die Lila-Weißen mit Applaus in die Kabine.inen Treffer kamen die Gäste aber nicht wirklich in Frage.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der VfL nichts anbrennen. Ja er hatte sogar mehrfach die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Zwar zog sich Halle in Halbzeit zwei insgesamt besser aus der Affäre, für einen Treffer kamen die Gäste aber nicht wirklich in Frage.

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Konrad, Trapp, Engel - Amenyido, Danneberg (73. Ouahim), Amenyido (90.+4 Krasniqi) - Heider, Girth, Pfeiffer (84. Alvarez).

Hallescher FC: Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Jopek (69. Pagliuca), Washausen, Manu - Bahn - Sohm, Fetsch.

Tore : 1:0 Heider (18.), 2:0 Amenyido (27.). - Schiedsrichter: Thorben Siewer (31, Olpe). - Gelbe Karten : Danneberg, Amenyido, Konrad - Manu, Jopek, Heyer, Landgraf. - Zuschauer: 10134