SF Lotte und Karlsruher SC torlos

Gewonnen haben sie nicht, aber eben auch nicht verloren. 0:0 trennten sich am Samstag die Sportfreunde Lotte und der Karlsruher SC . Das Wetter war gut, die Sonne schien. Das war gut. Denn ein ansehnliches spiel boten beide Seiten nicht. Unter dem Strich können die Hausherren mit dem Resultat sicher besser leben als die Gäste, die im Titelkampf weiter an Boden verlieren und im vierten spiel sieglos blieben. Pech hatte Jeron Al-Hazaimeh . Er musste kurz vor der Pause ausgewechselt mit einer Rückenverletzung nach einem Zweikampf. Er musste ins Klinikum Osnabrück gebracht werden. Für ihn kam Sascha Härtel in die Partie.

Karlsruhe stand sehr tief, agiert quasi so wie zuletzt Lotte. „Das ist doch ein Kompliment für uns“, meinte Gerrit Wegkamp, „wenn ein Tabellenzweiter uns quasi kopiert. Gut leben mit dem Resultat konnte auch Michael Schulze. „Wir haben einen Punkt gewonnen“, meinte der Defensivmann. „Der KSC stellt eine richtig starke Truppe. Die haben uns alles abverlangt. Da haben gut gegengehalten. Das Unentschieden geht in Ordnung.“

Die Sportfreunde begannen in der erwarteten Aufstellung, also mit Matthias Rahn. Der war zwar durch die acht Klammern auf der Stirn gehandicapt, spielte aber mit einem Kopfverband -- zum Trikot passend in blau weiß. Vergangene Woche war er nach einem Zusammenprall während der Partie in Halle geklammert worden. Beim KSC stand überraschend Neuzugang Sercan Sararer für Routinier und Goalgetter Anton Finke in der Startformation.

„Der KSC stellt eine ausgebuffte Mannschaft, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Wir müssen sie pausenlos beschäftigen und auf verschiedenen Pressinghöhen aggressiv bekämpfen“, hatte Trainer Nils Drube im Vorfeld als Erfolgsrezept ausgegeben. Das beherzigten die Sportfreunde und störten die Badener früh. Probleme hatten sie hingegen beim eigenen Spielaufbau, da sie sich zu viele leichte Abspielfehler leisteten. Auch über die Außenpositionen sorgte Lotte für kaum Gefahr, da Felix Drinkuth und vor allem Maximilian Oesterhelweg keine Bindung zum Spiel fanden.

Der KSC tat nicht mehr als nötig und spielte seine ganze Routine aus. Kam er dann doch mal nach vorne, wurde es gleich brandgefährlich. Das Angriffsduo mit Sararer und Marvin Pourié war kaum zu stoppen. Den Gästen, die von über 500 Fans begleitet wurden, gehörte in der achten Minute auch die erste Chance. Nach einem 1a-Angriff zog Sararer ab. Dessen Schuss aus 14 Metern parierte SFL-Schlussmann Steve Kroll glänzend. Danach neutralisierten sich die Kontrahenten mehr oder weniger gegenseitig.

So ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Höhepunkte oder überhaupt nennenswerte Aktionen? Fehlanzeige. Bis zur 76. Minute. Da hatten die Sportfreunde richtig Glück. Nach einer Ecke für den KSC bekamen sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Zunächst scheiterte Sararer aus fünf Metern an Kroll. Der Nachschuss von Pourie konnte geblockt werden.

In der Schlussphase machten die Gäste Druck. Doch die SFL-Abwehr blieb standhaft, ließ nichts mehr zu. So blieb es beim Ergebnis, das den spielverlauf am besten widergab: 0:0.

SF Lotte : Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh (43. Härtel) - Schulze, Chato - Oesterhelweg (79. Lindner), Jovic (86. Eilers), Drinkuth - Wegkamp.

Karlsruher SC: Uphoff (59. Müller) - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Groiß, Wanitzek, Lorenz - Pourié, Sararer (82. Fink).

Tore: Fehlanzeige. - Schiedsrichter: Dr. Henrik Bramlage (32, Vechta). - Gelbe Karten: Jovic - Wanitzek. - Zuschauer: 2180.

Trainerstimmen:

Aloys Schwarz (Karlsruher SC):

Nils Drube (SF Lotte):