Für den TV Ibbenbüren gibt es in Hagen nichts zu holen

Ein Spiel mit insgesamt wenig Punkten und auf unterm Strich nicht sehr hohen Niveau verloren die Regionalliga-Basketballer des TV Ibbenbüren am Freitagabend mit 63:71 bei der BG Hagen. TVI-Coach Christian Beuing bestätigte, dass beide Mannschaften sich schwergetan hätten, nahm sein Team aber mit deutlichen Worten in Schutz: „Was die sogenannten Unparteiischen gemacht haben, war Zerstören von Basketball. So macht es keinen Spaß. Ich bin echt sprachlos, wie man eine Mannschaft so klar benachteiligen kann.“ Dazu gesellte sich ebenfalls Frust darüber, dass sich Benjamin Fumey und Omar Zemhoute verletzten.

Ibbenbüren reiste sowieso schon mit einem dezimierten Kader nach Hagen. Lediglich acht Leute waren dabei. Für den verletzten Jamal Tahraoui stand zum zweiten Mal in Folge Simon Dolkemeyer in der Starting Five. Steffen und Zemhoute kamen aus beruflichen und verkehrstechnischen Gründen erst 20 Minuten vor Hochball in die Halle. Der Spielbeginn war zäh und vor allem offensiv schwach. „Konfus“, sagte Beuing. Das traf allerdings auf beide Seiten zu. Nach fünf Minuten führte der Gastgeber 7:4, nach dem ersten Viertel gerade einmal 12:9. Magerkost für die Zuschauer in der Rundsporthalle.

Das zweite Viertel begann offensiv verbessert. Beide Coaches hatten wohl daran erinnert, dann man auch offensiv Qualitäten zeigen darf. Der TVI holte auf und ging kurz vor der Halbzeitpause mit 30:29 in Führung. Ibbenbüren gewann das zweite Viertel also 20:18. Immerhin.

Nach dem Wechsel ging es offensiv gemäßigt weiter, es deutete sich an, dass die Partie – genau wie das TVI-Heimspiel gegen Grevenbroich vor Wochenfrist – in der Defensive entschieden werden würde. Nach dem dritten Viertel führte wieder die BG Hagen. Und zwar mit 45:43. Ibbenbüren musste außerdem den Verlust von Kapitän Benjamin Fumey beklagen, der während des dritten Viertels verletzt ausschied.

Der TVI ließ im Schlussabschnitt zunächst nicht abschütteln. Romello Steffen und Omar Zemhoute sorgen mit ihren Drei-Punkt-Würfen dafür, dass das Ergebnis knapp blieb. Beim 58:56 gab es allerdings den entscheidenden Mini-Lauf (5:0) für die BG, die auf 63:56 erhöhte und sich den Vorsprung nicht mehr nehmen ließ. 71:63 gewannen die Hagener schließlich.

„Ein Spiel mit so wenig Punkten insgesamt wird dann von so einem kleinen Lauf entschieden“, befand ein frustrierter Beuing, der neben der Schiedsrichterleistung auch noch die Dreierquote von nur 8,7 Prozent anmerkte. Zudem holte Hagen 17 Offensivrebounds. Doch seine Spieler nahm er ja aus bekannten Gründen in Schutz.

TV Ibbenbüren: Johnson (17), Boahene (12), Zemhoute (9), Steffen (9), Fumey (8), Treichel (6), Dolkemeyer (2), Patte.