Als Vorletzter der Tischtennis-Landesliga musste der TTC Lengerich im Heimspiel gegen Borussia Münster II in eine 3:9-Niederlage einwilligen. Der Drittletzte trat zum ersten Mal in der Rückrunde mit Spitzenmann Alexander Meschnik an. Ihn bezwang Pascal Gräler beim Spielstand von 1:8 mit 3:0. Neben ihm punkteten für den TTC noch Torsten Lindemann gegen die Nummer zwei, Lechtenbörger, in drei und Manfred Malta in der Mitte gegen Berger in fünf Sätzen.

Eine bittere 6:9-Niederlage kassierte Westfalia Westerkappeln im Abstiegskampf der Landesliga bei der Warendorfer SU. Nach einer 4:1-Führung gingen im ersten Durchgang drei Einzel im fünften Satz mit zwei Punkten Unterschied verloren. Auf diese Weise scheiterte Philip Laumeier , der gegen Offinger im vierten und fünften Satz mit 9:11 den Kürzeren zog. Mit 9:11 im Entscheidungssatz blieben Dominik Woyciechowski gegen Rolf und mit 11:13 Philip Wilmshöfer gegen Schwab auf der Strecke.

Besser lief es zum Auftakt für die Doppel, von denen sich Moser/Schwebel und Laumeier/Simon jeweils in vier Sätzen durchsetzten. Danach bezwang Sergej Schwebel Spitzenspieler Schermbecker in fünf Sätzen. Er musste jedoch bei seinem zweiten Auftritt Storck einen 3:1-Sieg überlassen. An diesen beiden Spielern hielt sich Finn-Luca Moser, der nur einen einzigen Satz abgab, in souveräner Manier schadlos. Die sechsten Punkt für das junge Westfalia-Sextett markierte Dominik Woyciechowski gegen Offinger (3:0).

Im Kampf um den Erhalt der Tischtennis-Landesliga gelangen Cheruskia Laggenbeck am Wochenende zwei ganz wichtige Siege gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Zunächst behielten Bäumer und Co. beim Tabellendritten Jugend 70 Merfeld nach dem Gewinn von drei Doppeln mit 9:6 die Oberhand. Wegweisend waren dabei die beiden Einzelerfolge von Lukas Gustenberg im unteren Paarkreuz gegen Böhnlein (3:2) und den Merfelder Ersatzmann, dem Jürgen Bergjoahnn nach einer 2:0-Satzführung noch unterlag.

Gewohnt zuverlässig agierte Robert Bäumer, der beide Spitzeneinzel für sich entschied. Dabei nahm er an Schwaag mit 11:4 im fünften Satz Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Für Yannick Bosse reichte es gegen die Nummer eins nur zu einem Satzgewinn. Jeweils einen Einzelpunkt erkämpften im mittleren Paarkreuz Klaus Donnermeyer und Jan Friedrich Bäumer gegen Hemmer in vier Sätzen. Dagegen waren sie Verbeet nicht ganz gewachsen und mussten ihm mit 3:0 den Vortritt lassen.

Einen Tag später machten die Laggenbecker an eigenen Tischen mit dem Tabellenvierten TTV Preußen Lünen, der mit einer Rumpftruppe anreiste, kurzen Prozess und fertigten ihn mit 9:1 ab. Zu Beginn benötigten jedoch die Doppel R. Bäumer/Kai Dau und Bosse/Gustenberg einen Entscheidungssatz, um sich zu behaupten. Nach vier Sätzen triumphierten Donnermeyer/J. Bäumer. Den einzigen Punkt überließ Yannick Bosse an der Spitze der etatmäßigen Nummer drei, Markowski, mit 11:13 im fünften Satz.