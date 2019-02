SF Lottes Keeper Kroll seit 444 Minuten ohne Gegentreffer

Wirklich von der Stelle kommen die Sportfreunde Lotte nicht. Das zweite 0:0 binnen acht Tagen am Samstag gegen den Karlsruher SC dürfen die Blau-Weißen dennoch als Erfolg werten. Im Großen und Ganzen hatten sie den Tabellenzweiten im Griff, wenn der auch insgesamt mehr Chancen und mehr Ballbesitz verzeichnete. Die bestehenden Serien aber wurden ausgebaut: Seit dem Amtsantritt des Trainerduos Nils Drube und Sven Hozjak haben die Sportfreunde im Frimo-Stadion nicht verloren. 2019 stehen sie noch komplett ohne Niederlage da, schließlich stand im vierten Spiel in Folge die Null. Damit ist Torhüter Steve Kroll seit exakt 444 Minuten ohne Gegentor.

„Auf Serien gebe ich nichts“, will sich Drube damit nicht lange beschäftigen. „Die Liga ist so eng. Da kann alles ganz schnell. Wir haben aber gut dagegen gehalten.“ Dabei wurden die Sportfreunde von der Spielweise des KSC überrascht. Der trumpfte nicht wie ein Spitzenteam auf, das aufsteigen will, sondern agierte extrem defensiv. Kamen die Gäste aber nach vorne, sorgten die beiden brandgefährlichen Spitzen Marvin Pourié und Winterneuzugang Sercan Sararer für Alarm. Nur war das sehr selten der Fall. „Das ist doch ein Kompliment für uns“, meinte Gerrit Wegkamp, „wenn ein Tabellenzweiter uns quasi kopiert.“ Allerdings schafften es die Gäste dadurch, dass die Sportfreunde nahezu keine zwingende Chance erspielten. Das sah auch Michael Schulze so: „Karlsruhe hat sehr tief gestanden. So haben sie uns etwas von unserer Stärke, dem Umschaltspiel, genommen. Mit dem Punkt können wir leben.“

Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Jeron Al-Hazaimeh. Im Luftkampf mit Marco Thiede traf der KSC-Akteur den SFL-Linksverteidiger unabsichtlich mit dem Knie im Rücken. Al-Hazaimeh wurde ins Klinikum nach Osnabrück gebracht. Gestern gab es Entwarnung. Er hat sich „nur“ eine Prellung der Lendenwirbelsäule zugezogen und kann eventuell am kommenden Samstag in Zwickau wieder spielen. Ansonsten steht Sascha Härtel parat, der Al-Hazaimeh nach seiner Einwechselung gut vertreten hat. In der zweiten Halbzeit musste auch KSC-Keeper Benjamin Uphoff nach einem Zusammenprall mit Matthias Rahn das Feld wegen Rückenschmerzen verlassen. Er konnte jedoch mit der Mannschaft im Bus die Heimreise antreten. Ins Krankenhaus kam auch ein KSC-Fan, der nach dem Spiel mit dem Auto eines Zivilpolizisten kollidierte.

Lotte offenbarte am Samstag Probleme im Aufbau, leistete sich viele Abspielfehler. Auch über die Außenbahnen lief nicht viel, da Felix Drinkuth und vor allem Maximilian Oesterhelweg keine Bindung zum Spiel fanden. „Es war sicherlich nicht unsere beste Leistung und für die Zuschauer auch kein gutes Spiel“, gab Nils Drube zu. Gerrit Wegkamp ging noch einen Schritt weiter: „Es darf uns nicht passieren, dass wir uns am Ende noch so reindrängen lassen. Das hat alles mit Einstellung und Leidenschaft zu tun. Die hat uns heute ein bisschen gefehlt. Das ist nicht unser Fußball, weil wir gesagt haben, wir müssen über die Leidenschaft kommen.“

Kräftig auf die Zähne gebissen hat Matthias Rahn. Der war durch acht Klammern auf der Stirn gehandicapt und spielte mit einem Kopfverband – zum Trikot passend in blau weiß. Vergangene Woche war er nach einem Zusammenprall während der Partie in Halle geklammert worden. „Am Ende des Tages müssen wir zufrieden sein, wir haben gegen einen Tabellenzweiten gespielt. Die haben erst ab der Mittellinie angegriffen, eigentlich ungewöhnlich für einen Tabellenzweiten. Aber da sieht man, dass wir uns Respekt erarbeitet haben“, meinte er.