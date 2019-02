Über 90 Minuten gesehen, sei Gievenbeck klar besser gewesen, beschönigte Heemann nichts. Auch die Tatsache, dass die Gastgeber mit sechs Akteuren aus dem Oberligakader aufliefen, wertetet als völlig normal. „Uns war klar, dass wenn wir in Gievenbeck spielen, diese die Möglichkeit nutzen, um Spieler der Ersten aufzubieten, Damit hatten wir gerechnet.“

Die Lengericher kamen sogar gut in die Partie mit ihrem klassischen 4-4-2-System. „Wir fangen da viele Bälle ab, kriegen dann ein richtiges ‚Kacktor‘ rein“, meinte Heemann. Luca Marco de Angelis, eine der Leihgaben aus der Ersten erzielte in der 16. Minute etwas glücklich das 1:0. Aber die Lengerich, die nach dem 3:2-Sieg eine Woche zuvor gegen BW Aasee nachlegen wollten, kamen wieder zurück. In der 38. Minute traf Martin Fleige zum 1:1-Pausenstand.

„In der zweiten Halbzeit kam Gievenbeck aber viel mehr in den Spielfluss“, musste Lengerichs Trainer mitansehen. Dann verlor der SCP in eigener Hälfte den Ball, Christian Keil (73.) brauchte am Ende der Ballstafette das leder nur noch über Preußen Keeper Tim Kipp lupfen und es stand 2:1. Eine ähnliche nutzt erneut Keil, wie de Angelis ein Spieler aus dem Oberligakader, zum 3:1 und damit zur Vorentscheidung. Damit war für die Preußen die Hoffnung auf einen weiteren Punktgewinn in diesem jahr erst einmal dahin. Zwar zraf in der Nachspielzeit Lansana Kaba nach einer Ecke noch zum 2:3, doch das war‘s.

Die Lengerich bleiben nach der zwölften Saisonniederlage mit zwölf Punkten Liga-Schlusslicht. „Es geht trotzdem weiter für uns“, blickte Pascal Heemann nach Abpfiff gleich wieder nach vorne. Und da wartet am Karnevalswochenende die nächste Hürde auf die Preußen. Am kommenden Samstag (15 Uhr) erwarten die Lengericher Germania Horstmar zum Nachholspiel im Stadion an der Münsterstraße. Die Horstmarer verloren bereits am Donnerstag in einem vorgezogenen Spiel des 20. Spieltags gegen den VfL Wolbeck mit 3:5.

Tore: 1:0 de Angelis (16.), 1:1 Fleiige (38.), 2:1 Keil (73.), 3:1 Keilk (78.), 3:2 Kaba (90.+4).