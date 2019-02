VfL Ladbergen gewinnt zähes Spiel

Einen wichtigen Sieg feierte der VfL Ladbergen gegen den SV Halverde, der BSV Brochterbeck holte einen Punkt in Saerbeck.

VfL Ladbergen -

SV Halverde 3:1

Unter dem Strich war der Sieg für den VfL Ladbergen absolut verdient. Aber es war ein zähes Spiel, in dem der VfL viel Geduld aufbringen musste. Die Gäste hätten aber einen oder sogar drei Zähler entführen können. Der HSV stand sehr tief, damit tat sich Ladbergen schwer. Überraschend ging Halverde Anfang der zweiten Halbzeit durch einen Freistoß von Jan Heitkönig in Führung. Den versuchten die Gäste zu verteidigen. Das gelang bis zur 80. Minute. Dann traf Denis Qoraj zum 1:1. Nicht einverstanden war Halverde mit dem Handelfmeter, den Simon Richter zur Führung der Hausherren in der 87. Minute verwandelt. Das 3:1 durch Kenan Zeqiri (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Tore: 0:1 Heitkönig (49.), 1:1Qoraj (80.), 2:1 Richter (87., HE), 3:1 Zeqiri (88.).

Falke Saerbeck -

BSV Brochterbeck 1:1

Zufrieden mit dem Unentschieden war Gästecoach Gerd Voß . „Das Ergebnis geht in Ordnung“. meinte Gerd Voß nach Abpfiff. In der zweiten Minute ließ Brochterbecks Thayarahan die Führungschance liegen, in der 12. Minute hätte Pitt Hoge die Gäste in Führung bringen können. Saerbeck verpasste seinerseits in Minute 20 die Chance zur Führung. So ging es mit dem 0:0 in die Kabinen. Mit Wiederbeginn wachte Saerbeck richtig auf. Marco Laumann traf in der 57. Minute zum 1:0. „Zum Glück haben wir aber schnell geantwortet“, meinte Voß. Nur vier Minuten später war Pitt Hoge zur Stelle und stellte den Gleichstand wieder. In einer turbulenten Schlussphase gab es zwar noch etliche gelbe Karten, aber ein Tor fiel nicht mehr.

Tore: 1:0 Laumann (57.) 1:1 Hoge (61.).

SC Hörstel -

TGK Tecklenburg 0:2

„Die Effektivität ist uns abhanden gekommen“, stellte Hörstels Trainer Sebastian Bruns nach der zweiten Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer fest. Dabei starteten die Hörsteler ordentlich in die Partie. Ein „kapitaler Abwehrbock“, so der Coach, habe aber für die 1:0-Führung der Gäste gesorgt. Tahir Mutisi stand nach zwölf Minuten frei vor Hörstels Keeper Timo Knüppe und traf für den TuS Graf Kobbo. Das Gegentor schockte die Hörsteler. „Danach waren wir von der Rolle und hatten Abstimmungsprobleme im Mittelfeld“, so Sebastian Bruns. Diese Probleme führten in der 29. Minute dazu, dass erneut ein Tecklenburger „blank vor der Hütte stand“, so Bruns. Diesmal war es Till Guttek, der den Hörsteler Torhüter überwand. Auf der anderen Seite erspielten sich die Gastgeber im ersten Durchgang keine zwingende Chance. „Wir können im Moment ewig spielen, schießen aber keine Tore“, stellte der genervte Sebastian Bruns fest. Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg ist als Tabellendritter bis auf sechs Zähler an den SC Hörstel herangerückt.

Tore: 0:1Mutisi (12.), 0:2 Guttek (29.).

SC Halen -

Br. Dreierwalde 1:2

Für die Überraschung des Tages sorgte Brukteria Dreierwalde. Nicht unverdient entführte der Tabellenzwölfte drei Punkte vom Spitzenreiter, der zuvor zwölf Siege in Serie eingefahren hatte. „Wir sind geerdet worden“, meinte Björn Jansson vom SC Halen. Das war ein kräftiger Schuss vor den Bug.“ Dabei hatte alles nach Plan für den Tabellenführer angefangen, der durch Jakob Schulz schon nach 30 Sekunden in Führung gegangen war. Nach 20 Minuten forderten die Hausherren einen Foulelfmeter, der Pfiff blieb aus. Trotz weiterer hochkarätiger Chancen, so traf Danny Limbrock per Kopf nur den Pfosten, machte sich ein gewisser Schlendrian breit. „Da haben wir es einfach zu locker angehen lassen“, erklärte Jansson. Das nutzte Brukteria und drehte noch vor der Pause das Spiel.

Tore: 1:0 Schulz (30.), 1:1 Zumwalde (32.), 1:2 Schütte-Bruns (45.).

SC Dörenthe -

SW Esch 1:3

Bedient war Dörenthes Trainer Ralf Scholz nach der Niederlage im Derby gegen Esch. „Uns fehlte die Gier, die uns stark macht“, stellte er nach dem Spiel fest. Im ersten Durchgang war Dörenthe zwar noch leicht überlegen, agierte aber bereits „fahrig und unkonzentriert‘“, wie Scholz sagt.

Tore : 0:1 Schnetgöke (55.), 0:2 Rötker (58.), 0:3 Beyer (65.), 1:3 Sackarndt (88., Foulelfmeter).

Eintr. Mettingen II -

ISV II 1:3 (0:1)

Letztlich war es eine klare Angelegenheit für die Gäste. Zufrieden aber war ISV-Trainer Stefan Gütt nicht: Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben lange Zeit keinen Zugriff gehabt. Das spiel sollten wir ganz schnell vergessen.“

Tore: 0:1 Bohlmann (13.), 1:1 Michel (67., FE), 1:2 Scherer (85.), 1:3 Basler (88.).

Westfalia Hopsten -

Arm. Ibbenbüren 2 4:2

Ein „nicht unbedingt hochklassiges Spiel“ sei laut Westfalia-Trainer Christoph Meyer der Hopstener Heimsieg gegen die Arminia-Reserve gewesen. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Elias Strotmann (7.) und Steffen Roling (12.) sah ein Armine die Rote Karte wegen Spielerbeleidigung (33.).

Tore: 1:0 Strotmann (7.), 2:0 Roling (12.), 2:1 Hohnhorst (70.), 3:1 Strotmann (80.), 4:1Knoop (84.), 4:2 Mohageryfar (90.+2).

Eintracht Mettingen -

SV Büren 3:0

Mit einer dem Gegner angepassten Taktik kauften die Mettinger den Bürenern den Schneid ab. Denn die Heimmannschaft ließ den Gegner spielen. „Büren hatte viel Ballbesitz, aber dort, wo man ihn auch haben kann“, sagte Eintracht-Trainer Tobias Stenzel.

Tore: 1:0 Tenambergen (8.), 2:0 Lagemann (64.), 3:0 Schröer (90.+4).