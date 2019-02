Lengerich -

Bei den Kreismeisterschaften im Gerätturnen konnte der TV Lengerich am Samstag mit vier Treppchenplätzen erfolgreich absahnen. In der Kreissporthalle in Ibbenbüren erturnten damit vier Mannschaften das Ticket für die Bezirksmeisterschaften, die in zwei Wochen in Beckum stattfinden werden.