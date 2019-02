Den Beginn machte die 6er Einrad Mannschaft der Schülerinnen. Als dritter Start in dieser Disziplin, gingen Lisa und Sofie Gattemeyer, Leona Wesselkamp, Jana Freye , Ida Völlmecke und Pia Thisys an den Start. Die sechs Mädchen aus Leeden haben ihr Programm viel besser präsentiert, als noch beim Ranglistenturnier. Einige Übungen, die zu kurz gefahren wurden, oder aber eine teilweise wackelige Haltung, brachten den jungen Sportlerinnen dann aber doch einige Abzüge ein. Trotzdem war es eine schöne Kür, die mit 38,95 Punkten belohnt wurde. Diese Punktzahl reichte für Platz drei und für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Die Freude bei den Mädchen und Eltern war riesig. Auch die beiden Trainerinnen Svenja und Lina Duwendag freuten sich über diesen tollen Erfolg.

Nach der Pause starteten dann die beiden 4er-Formationen der Schülerinnen. In einem großen Starterfeld von neun Mannschaften, ging die 2. Mannschaft des RSV mit Jana Freye, Helena Thrän, July Wilsmann und Leona Wesselkamp, die ersatzweise für die erkranke Nora Horn eingesprungen war, an den Start. Die vier Sportlerinnen konnten auch hier ein schönes Programm zeigen. Die Haltung und Synchronität führte noch zu einigen Abzügen. Eine ausgefahrene Punktzahl von 23,95 bedeutete am Ende Platz sechs. Trotzdem waren alle zufrieden mit der Leistung. Für diese Mannschaft heißt es nun, die schwierigeren Übungen mit in das Programm einzubauen.

Nur kurze Zeit später ging auch die erste 4er-Mannschaft des RSV an den Start. Ida Völlmecke, Pia Thisys, Sofie Gattemeyer und Mia Schwarberg durften endlich zeigen, was sie können. Sturzfrei und mit nur wenigen Abzügen präsentierten sie ihre Kür. Das extra Training mit Musik, hatte sich gelohnt. Selbst der schwere Torring funktionierte nun endlich auch auf einer Meisterschaft. Das Ergebnis lautete 38,92 Punkte. Trotz neuer Bestleistung reichte es noch nicht zur Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Der gesamte Verein blickt auf einen schönen Wettkampftag zurück, der reibungslos verlaufen ist. Ein großes Dankeschön an all die fleißigen Eltern und Vereinsmitgliedern, ohne die solch eine Veranstaltung nicht möglich wäre.