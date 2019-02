VfL Osnabrücks Top-Torjäger Marcos Alvarez grübelt

Die Stimmung war eigentlich prächtig. In der VfL-Kabine liefen alte Musikschinken wie Michael Jacksons „Billie Jean“ oder „Blue“ von Eiffel 65 – die Soundtracks zum 2:0 gegen Halle. Das Gefühl dieses Erfolgs konnte Marcos Álvarez allerdings nicht komplett genießen. Man musste nur in das Gesicht des 27-Jährigen schauen, als er die Kabine verließ: Von Freude war kaum etwas zu sehen. Der aktuelle Top-Scorer VfL (neun Treffer, fünf Vorlagen) musste die vergangenen zwei Spiele zunächst auf der Bank Platz nehmen. In Münster wurde er in der 72. Minute eingewechselt, am Samstag bekam er noch einen gut zehnminütigen Einsatz.

Diese beiden Partien schlugen Álvarez auf den Magen, obwohl er auch erst mal Lob parat hatte: „Die Jungs haben das gut gemacht heute. Gerade in der ersten Halbzeit ist unser Plan gut aufgegangen.“ Doch dann redete sich der Mittelstürmer seinen Frust ein wenig von der Seele: „Ich mache meiner Meinung nach ein normales Spiel gegen Großaspach und sitze dann zweimal auf der Bank. Glücklich macht mich das nicht.“ Warum der Trainer so gehandelt hat? „Das muss er mir nicht erklären.“ Daniel Thioune habe auch vor oder nach den genannten Partien nicht mit ihm darüber gesprochen. „Ich finde, dass es nicht unbedingt normal ist, dass der Top-Scorer einer Mannschaft ständig infrage gestellt wird. Wenn man einmal auf der Bank sitzt – okay, dann können taktische Erwägungen der Grund sein. Aber es fällt auf, dass es immer Marcos Álvarez trifft. In vielen anderen Clubs spielen die Torjäger.“ Nach diesen Sätzen bekam der Freistoß-Spezialist dann aber auch wieder die Kurve zum optimistischen Blick in die Zukunft: „Im Moment ist es wohl so, dass bei uns jeder jeden ersetzen kann. Deshalb werde ich jetzt weiter Gas geben.“

Während Álvarez aus seinem Herzen keine Mördergrube machte, wollte Tim Danneberg sich gar nicht äußern. „Ich habe nichts zu sagen“, erklärte er den Medienvertretern. Der 32-jährige Drittliga-Rekordspieler (325 Einsätze) stand in dieser Saison mit dem Spiel gegen Halle erst zum zehnten Mal in der Startelf – und lieferte wie gewohnt eine solide Vorstellung ab. Die wenigen Startelf-Berücksichtigungen dürften dem Routinier kaum gefallen. Seine Gedanken dazu will er momentan jedoch nicht der Öffentlichkeit mitteilen.

Bleibt noch Thomas Konrad, der Debütant des Nachmittags. Der Winter-Neuzugang musste in der Innenverteidigung den Platz für den erkrankten Adam Sušac einnehmen: „Dafür wurde ich verpflichtet: Dass ich bereit bin, wenn einer ausfällt“, gab er mit einem Lächeln zu Protokoll.

Wie hat er das Debüt empfunden? „Hätte ich mir es malen können, hätte ich es wahrscheinlich genau so gezeichnet. Zu null, ein Sieg zu Hause. Optimal.“ Und wenn Sušac am Samstag in Karlsruhe wieder fit ist? „Mal schauen. Ich will immer spielen, erst recht gegen meinen ehemaligen Jugendverein in Karlsruhe.“