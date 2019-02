HSG-Teams kassieren zwei Niederlagen

Ähnlich erging es der zweiten Frauenmannschaft, die den Tabellenzweiten aus Mauritz begrüßte. Zwar musste sich die von Anica Steinbach trainierte Truppe mit einem 18:22 (8:12) begnügen, was der Trainerin aber imponierte: „Die Mannschaft ließ sich zu keinem Zeitpunkt abhängen und an ein Aufgeben war nicht zu denken.“ In der zweite Hälfte schaffte die HSG sogar das 14:14. Doch schlussendlich war die Mauritzer Torwartleistung stärker als die eigene Wurfqualität. Tore: Sabrina Paaschen (9), Anna Lena Knuf (4), Nele Suhre (3) und Vera Kammann (2).