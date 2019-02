Alle Stimmzettel sind gezählt. Die Entscheidung ist gefallen: Wer sind die Sportlerin des Jahres, der Sportler des Jahres und die Mannschaft des Jahres 2018? Die Spannung steigt. Gelüftet wird das Geheimnis aber erst am kommenden Samstag im Rahmen der Lengericher Sportschau in der Dreifachhalle. Dort warte auf die Zuschauer nicht nur die Bekanntgabe der Sieger der Sportlerwahl , sondern auch ein hoch attraktives Programm. Heimische Akteure und Profi-Künstler von Weltformat geben sich dabei die Klinke in die Hand und versprechen einen kurzweiligen Abend voller Höhepunkte.

Das Beste daran: Es gibt noch Karten. Wer diesen unvergesslichen Abend nicht verpassen möchte, sollte sich allerdings sputen. Tickets sind noch bis Freitag in der Stadtsparkasse Lengerich zu erhalten. Das Kommen wird sich lohnen.

Gespannt sind gewiss auch die Sportlerinnen und Sportler, die von der Stadt Lengerich für ihre erbrachten Leistungen geehrt werden. Noch aufgeregter aber dürften die für die Sportlerwahl genannten Kandidaten sein. So viel sei verraten: Die Sieger befinden sich in den jeweiligen Kategorien auf der Vorschlagsliste. Alle Kandidaten werden zur Lengericher Sportschau, die am Samstagabend um 19 Uhr beginnt, eingeladen. Dann heißt es für sie, warten und Daumendrücken. Denn auch die Sportler selbst wissen noch nicht wie sie abgeschnitten haben. Am Samstagabend lassen schließlich Stadtsparkasse Lengerich und die Westfälischen Nachrichten die Katze mit der Bekanntgabe aus dem Sack.